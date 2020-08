Zwei Tote in Maisbirbaum: Keine Gewaltanwendung .

Die gerichtsmedizinische Obduktion der beiden am Dienstag in einem Wohnhaus in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) aufgefunden Leichen hat nach Polizeiangaben vom Donnerstag ergeben, dass Gewaltanwendung ausgeschlossen werden könne.