„Geburtshelfer“ geht in eine neue Förderperiode

Am 1. Juli hat die neue Förderperiode für die Leader-Region Weinviertel Donauraum begonnen. Für den Zeitraum bis 2027 liegen 2,54 Mio. Euro im Fördertopf, um die ländliche Region zu fördern. Im Spillerner Festsaal präsentierten die Leader-Verantwortlichen die Strategie für die nächsten Jahre vor Vertretern der 18 Leader-Gemeinden. Gerasdorf ist seit der neuen Förderperiode dabei, Stetteldorf und Ernstbrunn haben sich benachbarten Leader-Regionen angeschlossen. Projekte aus den Mitgliedsgemeinden können mit Mitteln aus dem EU-Förderprogramm unterstützt werden.

Für die Region Weinviertel Donauraum ist es die dritte Förderperiode, gestartet ist man 2007. Allein in den letzten neun Jahren wurden 101 Projekte mit 4,01 Mio. Euro unterstützt - vom barocken Christkindlmarkt Stockerau über das Angebot Erlebnis Wein in Hagenbrunn bis zum „Mitfahrbankerl“. Was Leader der Region und seinen Menschen bringt, formulierte Geschäftsführer Günther Laister so: „Wir sehen uns als Geburtshelfer. Mit Leader werden innovative Projekte, die einen Mehrwert für die Region haben, finanziell unterstützt.“

Für die Erstellung der neuen Strategie hat man sich viel Zeit genommen: Zwei Jahre lang hat man in einem Bürgerbeteiligungsprozess die Themenfelder abgeklopft, in allen Gemeinden wurden runde Tische abgehalten. Unter dem Überbegriff „Lebendige Region“ stehen die drei Schwerpunkte „Erlebnisreiche Ausflüge“, „Lebenswerte Orte in der Region“ und „Aktive Jugend“. Im Fokus der Schlagworte stehen etwa Wein und Genuss, Radfahren, Kellergassen, attraktive Orte und Treffpunkte und die Aktivierung und Vernetzung der jungen Bürger.

Beim Radfahren und Wandern gehe es einerseits um die Qualitätsverbesserung der bestehenden Routen, aber auch um neue Projekte. So ist etwa ein Weinwanderweg zwischen Stetten und Enzersfeld geplant. In Arbeit ist die „Tumulus-Radroute“, die von Stockerau über Hausleiten und Großmugl zurück zum Ausgangspunkt führt. Die Radroute „Rund um die Burg Kreuzenstein“ soll im Frühjahr 2024 beschildert und eröffnet werden.

Eva Eichinger Kollermann, zuständig im Land NÖ für die Förderabwicklung, betonte, dass Leader mittlerweile tief in den Regionen verankert sei. „Es sind die Regionen, die bei Leader Initiativen setzen und bestimmen“, erinnerte sie. Ab der aktuellen Förderperiode werde jedes Projekt von Bund, Land und EU unterstützt, informierte sie über eine Neuerung.

In einer Videobotschaft strich Othmar Karas, EU-Vizepräsident des EU-Parlaments, die Bedeutung der Regionalentwicklung für die Europäische Union hervor: „Leader schafft Zusammenhalt, fördert Innovation und schafft nachhaltig Arbeitsplätze. Europa fängt in den Gemeinden an.“