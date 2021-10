Firmen im Bezirk Korneuburg öffnen ihre Tore

Zum 8. Mal veranstaltet die Wirtschaftskammer Korneuburg-Stockerau heuer die "Korneuburger Bildungsmeile". Am 20. und am 21. Oktober öffnen Lehrbetriebe im gesamten Bezirk ihre Pforten und stellen sich und ihre Lehrberufe vor. Unterstützt werden die Firmen von den Schulen im Bezirk, die den Jugendlichen ermöglichen, Betriebe zu besuchen und einen ersten Einblick in die Berufswelt sowie ein Überblick über die Vielzahl an Ausbildungsmöglichkeiten/Lehrberufen zu erhalten.

Die Schülerinnen und Schüler können gegen telefonische Voranmeldung direkt bei den Firmen mit den Erziehungsberechtigten oder sonstigen Begleitpersonen die Betriebe besuchen. Über die Größe der Anzahl der Besucher im Betrieb entscheidet jede Firma selbst.

Folgende Firmen können besucht werden:

Ernstbrunn:

Blüten & Garten Andrea Sommer KG, Mistelbacher Straße 62

gesuchte Lehrberufe: Florist/in, Gärtner/in

Gerasdorf:

Kontinentale Zweigniederlassung der Frauenthal Handel GmbH, Hugo-Mischek-Straße 6

gesuchter Lehrberuf: Großhandelskaufmann/frau

Hagenbrunn:

Unterleuthner Ges.m.b.H., Hubertusgasse 3

gesuchter Lehrberufe: Tischlereitechnik - Schwerpunkt Produktion

Korneuburg:

Eurospar, Unfried senior GmbH, Laaerstraße 79

gesuchte Lehrberufe: Einzelhandel-Schwerpunkt Lebensmittelhandel, Einzelhandel-Schwerpunkt Feinkostfachverkauf

Finanzamt Hollabrunn Korneuburg Tulln, Laaerstraße 13

gesuchter Lehrberuf: Steuerassistenz

Liebherr-Transportation Systems GmbH & Co KG, Liebherrstraße 1

gesuchte Lehrberufe: Kälteanlagentechnik, Industriekaufmann/frau

Marcellos Schnittstelle e.U., Lebzeltergasse 8

gesuchter Lehrberuf: Friseure

Modehaus Minnich Ges.m.b.H., Hauptplatz 29-30

gesuchter Lehrberuf: Einzelhandel - Schwerpunkt Textilhandel

Sehen!wutscher-Korneuburg, Hauptplatz 37

gesuchter Lehrberuf: Augenoptik

SFS Group Austria GmbH, Wiener Straße 29

gesuchte Lehrberufe: Kunststofftechnik, Metalltechnik - Modul Werkzeugbautechnik, Mechatronik

Oberrohrbach:

esarom gmbh, Esaromstraße 51

gesuchter Lehrberuf: Lebensmitteltechnik

Rückersdorf:

Keller - Karosserie-, lack- und Fahrzeugbautechnik GesmbH, Bahnhofplatz 2

gesuchter Lehrberuf: Karosseriebautechnik

Sierndorf

GST Grinder GmbH, Industriepark 6

gesuchter Lehrberuf: Metalltechnik - Modul: Maschinenbautechnik

Stockerau

Hopfeld - Hotel Dreikönigshof, Hauptstraße 29-31



gesuchte Lehrberufe: Gastronomiefachmann/frau, Restaurantfachmann/frau, Koch/Köchin

Karl Strauß GmbH, Horner Straße 87

gesuchter Lehrberuf: Kraftfahrzeugtechnik

Kelterer GmbH & Co KG, Hauptstraße 29-31

gesuchte Lehrberufe: Augenoptik

Moll-Motor, Industriestraße 8

gesuchter Lehrberuf: Mechatronik - Modul Automatisierungstechnik oder Elektromaschinentechnik

Quasnitschka Haustechnik Ges.m.b.H, Hauptstraße 9

gesuchte Lehrberufe: Installations- und Gebäudetechnik (Gas- und Sanitärtechnik, Heizungstechnik, Lüftungstechnik, Badgestaltung, Ökoenergietechnik, Steuer- und Regeltechnik, Haustechnikplanung), Elektrotechnik (Elektro- und Gebäudetechnik, Energietechnik, Anlagen- und Betriebstechnik, Automatisierungs- und Prozessleittechnik), Einzelhandel

Tresdorf

RBO Ing. Stöckl GmbH, Gewerbepark II/4

gesuchter Lehrberuf: Einzelhandel - Schwerpunkt Kraftfahrzeuge und Ersatzteile