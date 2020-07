Mit seiner Kamera ist Günter Erben derzeit wieder fleißig in seiner Heimatstadt Korneuburg und Umgebung unterwegs – immer auf der Suche nach einem Motiv.

privat Günter Erben (19) findet seine Motive rund um seine Heimatstadt.

Vor zwei Jahren hat der 19-Jährige, der heuer an der HLW Hollabrunn maturiert hat, seine Leidenschaft für die Fotografie entdeckt. „Zuerst habe ich noch mit dem Handy Fotos gemacht, dann habe ich zum Geburtstag eine Kamera bekommen“, erinnert er sich. Heute hat er eine Instagram-Seite (@photographexplorer), auf der er seine Fortschritte dokumentiert.

Erben fotografiert am liebsten Landschaften, Motive mit Sonnenuntergängen haben es ihm besonders angetan, wobei seine Fotos oft auch einen künstlerischen Touch haben. „Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs und schaue, was mir ins Auge sticht“, beschreibt er. Sein Betätigungsfeld will er diesen Sommer auf ganz Niederösterreich ausdehnen. Und er überlegt, ob er sein Hobby nicht auch zum Beruf machen wird.