Großes Fest für kleines Gebäude: Kapelle gesegnet

Vollendet ist das Projekt „Franz von Assisi-Kapelle“ am Buschberg. Die neugegründete Gruppe „Berg- und Naturwacht, Ortsgruppe Buschberg“ hat sich schon kurz nach der Gründung mit dem Bau einer Kapelle am Ein- oder Ausgang auf dem von der Freiwilligengruppe angelegten Rundwanderweg am Buschberg auseinandergesetzt.

Der Neubau der Kapelle wurde begeistert aufgenommen, zahlreiche Freiwillige halfen mit, diverse Firmen und Privatpersonen spendeten Baumaterial, Geld und ihren Maschineneinsatz. Jetzt ist das kleine Gotteshaus fertiggestellt und das Umland ist dem Naturpark angepasst.

Am vergangenen Samstag wurde die „Franz von Assisi-Kapelle“ gesegnet und es wurde dort erstmals eine Messe gelesen. Der Pfarrmoderator des Pfarrverbandes Leiser Berge, Siegfried Bamer, hielt mit Pater Nicholas Thenammakkal, Pater Ionnut-Liviu Neculai, Pater Silvestru und Diakon Erich Wagner die Festmesse und segnete das Bauwerk. Bamer war schon beim Spatenstich im Februar als Kaplan dabei und das Projekt ist ihm ans Herz gewachsen. Bei seiner Einführung als Pfarrmoderator hat er die Kapelle im Maßstab 1:5 als Geschenk bekommen, die steht nun im Pfarrhof Ernstbrunn und er hat vor, sie kommende Weihnachten als Krippe zu nutzen.

Bei der Segnungsfeier waren Landtagspräsident Karl Wilfing, Gnadendorf-Bürgermeister Manfred Schulz, Bezirkshauptfrau Gerlinde Draxler aus Mistelbach, Naturpark-Obmann Bürgermeister Horst Gangl und die Ortschefs der Naturparkgemeinden Manfred Meixner (Asparn), Klaus Mantler (Niederleis) und Vizebürgermeister Erich Zeiler (Ladendorf) sowie Gemeinderäte gekommen. Auch Vertreter der Natur- und Bergwacht, Austria-Control, dem Bundesheer und den Feuerwehren sowie rund 350 Personen aus dem Umland des Buschberges waren gekommen. Die Musikkapelle Eichenbrunn/Gnadendorf und eine Singgruppe spielten auf. Alle Redner dankten der Bergwacht-Gruppe für ihr Engagement und für die Pflege der Wege und das Freistellen der Wacholderbüsche.

