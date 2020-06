Er skizzierte die Anfänge des Projekts: Ein Zusammenwirken von mehreren Gleichgesinnten führte dazu. Als Narrenhofer vor drei Jahren dem Geschäftsführer des Raiffeisen-Lagerhauses Korneuburg Leopold Scheibböck den Vorschlag vom Getreidetransport per Bahn unterbreitete, war dieser sofort dabei. Schon 2018 fuhr der erste Weizenzug nach Italien. Claudia Masolino von der Raiffeisen-Ware-Austria (RWA) ebnete die Wege dafür. Sie war in Ernstbrunn ebenso zu Gast wie auch der Nationalratsabgeordnete Andreas Minnich und etliche Vertreter der „Mitwirkenden“ wie Helmut Jerolitsch (VGT Logistik Austria) und Danijel Marinovic (Wiener Lokalbahnen).

Die bisherige Bilanz: In rund 1.000 Waggons wurden an die 60.000 Tonnen Weizen ins Nachbarland transportiert, dadurch konnten rund 2.000 Lkw-Fahrten eingespart werden. Der Qualitätsweizen aus dem Weinvierter rollt diesmal in das italienische Felizzano. „Die Kunden in Italien sind begeistert, dass unsere Züge immer pünktlich ankommen“, erzählte Narrenhofer . Die pünktliche Abfahrt um 16.30 Uhr vom Bahnhof Ernstbrunn war natürlich ganz im Zeichen des „RWA 50“. Am 1000. Waggon war eine italienische Flagge montiert, im „Partywaggon“ wurde bei einem Glas Wein und mit der italienischen Hymne die Abfahrt gefeiert. Dies berührte die RWA-Managerin Masolino ehrlich.

Für Regionsobmann Horst Gangl ist das Thema Regionalbahn Ernstbrunn-Korneuburg ein wichtiger Meilenstein für die Entwicklung im ländlichen Raum. „Demnächst darf der Leiserberge-Express wieder ins Herz des Weinviertels fahren, hoffentlich können bald auch unsere vielen Pendler per Zug nach Korneuburg und Wien fahren“, gibt Gangl die Hoffnung noch nicht auf, dass die Bahnstrecke als regionales Klimaschutz-Projekt mit „Wasserstoffantrieb“ wieder aktiviert wird.