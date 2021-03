Die Leiserberge sind ein beliebtes Ausflugsziel, die Saisoneröffnung steht wieder bevor. Der Buschberg, der Oberleiserberg und der Wildpark Ernstbrunn erleben derzeit ungeahnte Besucherzahlen. In der Corona-Zeit sind die Wanderer- und Ausflügler-Zahlen enorm angestiegen. „Die Leute wollen raus in die Natur, gehen wandern und bei dem wenigen Schnee rutschten auf allen Wiesen und Hängen Kinder mit allerlei Gefährten“, erzählt Naturpark-Geschäftsführerin Julia Friedlmayer aus Erfahrung.

Kürzlich erkundigte sich ÖVP-Landtagspräsident Karl Wilfing auf Einladung von Re gions- und Naturparkobmann ÖVP-Bürgermeister Horst Gangl über Neuerungen und den Ist-Zustand der Leiserberge. Gangl informierte den Gast über die geleisteten Arbeiten und den Fortgang im Zuge der derzeitigen Projekte Wacholder und Kopfweiden.

Wilfing erfuhr auch, dass es in der Region bereits zwei Naturpark-Volksschulen gibt, in Ernstbrunn und in Ladendorf. Das Wacholder-Projekt wird vorangetrieben, die Stauden und Bäumchen werden an vielen Stellen freigestellt und auch Jungpflanzen gesetzt. „Wir haben das größte kartierte Vorkommen von Wacholder, vielleicht sogar in ganz Österreich“, erklärt Gangl. Naturpark-Ranger Alexander Ernst ist mit dem Projekt beschäftigt. Wacholder wird schon zum Kult in den Leiserbergen: Die Familie Angster in Pyhra erzeugt damit Gin. Selbst bei der Fleischverarbeitung wird Wacholder verwendet.

Auch das kürzlich gestartete Kopfweidenprojekt am Taschelbach war für Wilfing interessant. Gangl hofft, dass die gesetzten Stämme bis Mai antreiben: „Dann wird weitergeplant, um die Kopfweide wieder an den Bächen und Gewässern als Schattenspender für die Gerinne zu setzen und Lebensraum für viele Tierarten zu schaffen.“ Wilfing schätzt die Arbeit, die in den Leiserbergen gemacht wird: „Ja, wenn man mit vollem Einsatz und Herzblut dabei ist, dann geht auch was.“

Die abschließende Ausfahrt führte Gangl und das Naturpark-Team zum Oberleiserberg, wo etliche Einrichtungen geschaffen wurden: Hochsitze, Fotorahmen, eine Wetterstation, Panoramaliegen und der neue „Wegweiser“. Auch der Bienenlehrpfad befindet sich am Oberleiserberg. Der Aussichtsturm wird zu Ostern wieder zu besteigen sein, im Untergeschoss soll ein kleines Museum eingebaut werden. Von der zweiten Station am Schulberg oberhalb von Au zeigte sich Wilfing begeistert, dort herrscht bis zur Buschberghütte auch herrliche Aussicht und es wurden bereits auch Hochsitze und Liegen aufgebaut. Wilfing besichtigte dort einen großen Wacholderstrauch, der freigestellt wurde, und auch die Sternwarte „Leiserberge“ faszinierte den Landtagspräsidenten sichtlich.