Siegfried Bamer ist neuer Pfarrprovisor

Vorerst den Gipfel seiner steilen Karriere als Seelsorger erreichte Siegfried Bamer. Er wurde von Erzbischof Christoph Schönborn per Schreiben zum Pfarrprovisor des Pfarrverbandes Leiserberge ernannt. Damit dankte man ihm für seine Leistungen als Kaplan.

Vorigen Sonntag wurde der beliebte „Sigi“ von Weihbischof Stephan Turnovszky in einer Festmesse in der Pfarrkirche St. Martin in sein neues Amt eingeführt, das er mit 1. September antreten wird.

Als Pfarrprovisor für den Pfarrverband Leiserberge hat er mit Ernstbrunn, Maisbirbaum, Merkerdorf, Oberleis, Niederleis, Pyhra und Simonsfeld sieben Pfarren seelsorgerisch, aber auch verwaltungstechnisch zu betreuen. Derzeit unterstützt ihn noch Pfarrprovisor Andreas Guganeder, die beiden Altpfarrer Thomas Vielnascher und Stanislaw Kosciolek sowie Kaplan Samuel Siaw und Diakon Erich Wagner werden ihm für diverse kirchliche Einsätze zur Seite stehen.

Die Amtseinführung war ein tolles Fest, viele Angehörige aus allen sieben Pfarren sowie Freunde und Studienkollegen waren gekommen.

Für Bamer hat sich damit ein Jugendtraum verwirklicht, sagte er doch als kleiner Bub schon in der Kirche zum damaligen Pfarrer: „Was du da machst, will auch machen.“ Mittlerweile ist Kaplan „Sigi“ als Feuerwehrkurat und bei den Vereinen sehr beliebt, weil er für alle Anliegen ein offenes Ohr und engen Kontakt mit der Bevölkerung hat.

Nicht nur nette Worte und Danksagungen bekam „Sigi“, sondern auch ein Modell der Franz-von-Assisi-Kapelle am Buschberg, ein Lieblingsobjekt von ihm. Naturpark-Obmann Horst Gangl organisierte die kleine Kapelle und Mitglieder der Berg- und Naturwacht Buschberg lieferten zum Altar.

Rührende Dankesworte nach schwerer Zeit

Ergreifend war auch, wie sich Bamer bei allen bedankte, die ihm in seiner Not nach dem Ableben von Tomazs Iwandowski unterstützten. Gerti Sailer dankte er mit einem Blumenstrauß: „Wir haben zusammen geweint und auch gelacht in dieser Phase.“

Jetzt ist für „Sigi“ ein neues Zeitalter angebrochen, das zeigten die volle Kirche und der Applaus. „Mit dir als beliebte Persönlichkeit, als Pfarrer, Freund und Feuerwehrkamerad das gemeinsame Wohl für unsere Mitbürger zu stärken und unsere christliche Kultur auch miteinander zu leben“, gab ihm Gangl als Zielsetzung mit auf seinen neuen Weg.

Nach der zweistündigen Feier geleitete die Musikkapelle Ernstbrunn alle Messebesucher zur Agape in den Pfarrgarten. Leider setzte Regen ein: „Der Segen für den Sigi“, hörte die NÖN von den Kirchenbesuchern.

