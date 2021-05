Die Reuss’sche Forstverwaltung hat von der Gemeindestraße „Kastanienalle/Alte Klementerstraße“ bis zum Parkplatz beim Wildpark eine neue Straße gebaut, um die enorme Verkehrsbelastung in Dörfles zu verringern.

Die Zufahrt von Wien und dem östlichen Weinviertel ist provisorisch, aber gut beschildert und läuft auf der LB40 durch den Ort Ernstbrunn in Richtung Hollabrunn durch die Lindenallee bis zur ersten Kurve, danach geht von der Gemeindestraße die neue rund 600 Meter lange Schotterstraße in Richtung Wildpark ab. Aus Richtung Stockerau kommend müssen Besucher nicht durch Ernstbrunn, sondern schon in Simonsfeld in Richtung Haidhof und dann Hollabrunnerstraße fahren. Von Hollabrunn kommend ist jetzt schon weit vor Ernstbrunn die Einfahrt zum Wildpark ausgeschildert.

„Wir haben rund 60.000 Euro investiert und die Steilstücke werden vielleicht noch asphaltiert“, so Wildpark-Besitzer Heinrich Reuss, der dafür keine Förderung aus öffentlicher Hand bekommen hat. Auch die Parkplätze beim Wildpark wurden ausgebaut und erweitert.

Etliche Verkehrsleittafeln zum Wildpark stehen schon und werden noch erneuert. „In welche Richtung die rote Wildsau und der schwarze Wolf ‚hinflüchten‘, dort kommt man zum Wildpark“, so der Tipp eines Einheimischen.

In Dörfles ist es ruhig geworden; nur noch vereinzelt fahren noch Besucher durch den engen Ort, besonders jene, die schon öfters im Wildpark waren und gar nicht mehr auf Verkehrstafeln schauen.