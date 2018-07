Zehn Jahre Feuerwehrjungend. Feuerwehrkommandant Manfred Kreitmayer in seiner Ansprache: „Es freut mich außerordentlich, dass die Feuerwehrjugend Leitzersdorf die größte im Bezirk Korneuburg und der Zusammenhalt in Leitzersdorf so stark ist.“ Dank gab es auch für das Betreuerteam: Es bekam für seine Arbeit je eine Glastrophäe überreicht. Auch Gerald Pany erhielt eine Tafel mit der Aufschrift „10 Jahre Feuerwehrjugend Danke“. Zudem präsentierte Bürgermeister Franz Schöber die neuen Trainingsanzüge für den FF-Nachwuchs.