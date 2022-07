BGL: „Sind in der gleichen Situation wie vor zwei Jahren“

Werbung

Mit dem Auszug seiner Fraktion aus dem Gemeinderat erzwang Franz Schöber von der Bürgerliste (BGL) die Neuwahl, die zur absoluten Mehrheit der ÖVP führte. Nun lud ihn die NÖN zum Gespräch.

NÖN: Wie sehen Sie die Neuwahl im Rückblick?

Schöber : Grundsätzlich haben die Bewohner die Gelegenheit gehabt, ihre Entscheidung zu überdenken und sich entsprechend zu positionieren. Natürlich war mit der Kandidatur der MFG, ein neuer Bewerber, zu erwarten, dass wir von unserer Fraktion die meisten Stimmen verlieren werden. Es ist gar keine Frage: Wenn mehr Leute am Tisch sitzen, ist weniger für den Einzelnen zum Essen da. Und dadurch, dass sie ein starkes Mandat haben – sie wurden die drittstärkste Bewegung nach dieser Wahl – war natürlich zu erwarten, dass wir das eine oder andere verlieren. Schlussendlich haben wir von acht Mandaten zwei verloren und sind bei sechs gelandet.

Wo sehen Sie die Faktoren, durch die es zur Absoluten der ÖVP kam?

Schöber : Ausschlaggebend war natürlich der Ort Leitzersdorf. Die anderen vier Katastralgemeinden waren eh wie gehabt sensationell vom Ergebnis her.

Was denken Sie, warum dieser Unterschied zwischen Leitzersdorf und den Katastralgemeinden besteht?

Schöber : Leitzersdorf ist mit Abstand der größte Ort, muss man dazu sagen. Und anscheinend haben die Wähler zu der ÖVP mehr Vertrauen gehabt als zur BGL, sonst hätte es in Leitzersdorf nicht diese Verschiebung gegeben.

Gibt es Punkte, bei denen Sie sagen, dass die ÖVP sie gut gemacht hat oder wo Sie sagen, das hätten wir als BGL besser machen können? Faktoren, die das Wahlergebnis stark beeinflusst haben?

Schöber : Nein, an und für sich nicht. Der Wähler hat vielleicht nach 25 Jahren Schöber etwas anderes gesucht, etwas Neues. Man weiß ja aus Wählerstromanalysen, wenn etwas Neues kommt, hat das anfangs einen gewissen Zulauf. Und in diesem Fall hat es einfach nach zwei Jahren einen Zulauf der Wähler zur ÖVP gegeben.

Wie beeinflusst das veränderte Mandatsergebnis die Arbeit der Bürgerliste?

Schöber : Gar nicht. Nichts hat sich am Arbeitsablauf verändert. Wir hatten ja bereits nach der Wahl vor zwei Jahren keine Mitsprache und kein Arbeitsübereinkommen.

Es kam erneut nicht zu einem Arbeitsübereinkommen: Sehen Sie sich ganz klar in der Opposition?

Schöber : 100-prozentig. Dort wo wir eben schon vor zwei Jahren waren, sind wir jetzt genauso. Wir haben praktisch durch die Neuwahl nichts verloren, nichts gewonnen. Wir sind in der gleichen Situation, wie vor zwei Jahren.

Da die BGL Eduard Szulderics von der MFG in den Prüfungsausschuss berufen hat: Wie kam es dazu und wie ist die Beziehung zwischen BGL und MFG?

Schöber : Wir haben Gespräche mit ihm geführt, auch meine Mitglieder haben gesagt: Der will Politik machen, der will sich engagieren in unserem Ort, können wir ihm nicht vielleicht einen Sitz im Prüfungsausschuss geben? Und mit Jacqueline Weißkirchner macht er das jetzt. Warum sollen wir nicht einbinden? Ich glaube, wenn jemand neu antritt – ich habe das 1990 auch bei mir gesehen – sollte er auch die Möglichkeit haben, vom Start weg dabei zu sein, damit er weiß, wie es läuft. Man muss jedem eine Chance geben. Da gibt es keinen besonderen Hintergrund und keine Absprachen. Durch meine langjährige Erfahrung, bin ich der Meinung: Wenn sich jemand in der Gemeinde engagieren will, dann muss man ihn auch mit der einen oder anderen Aufgabe betrauen.

Also war es nur eine zufällige Übereinstimmung, als er in der Opposition mit Ihnen mitgestimmt hat?

Schöber : Grundsätzlich gibt es bei uns keinen Clubzwang, wie es ihn von Gemeinde- bis hoch zur Bundesebene ja überall gibt. Jeder hat zu den einzelnen Punkten seine eigene Meinung und dabei belassen wir es. Ich kann ja nicht zu einem sagen, ich biete dir einen Sitz im Prüfungsausschuss an und dafür musst du die nächsten fünf Jahre oder drei Jahre bei uns mitstimmen (lacht). Er hat sein Parteiprogramm und wir haben unseres. Wir finden einfach, er sollte nicht nur bei Gemeinderatssitzungen dabei sein, sondern auch mal sehen, wie funktioniert ein Rechnungsabschluss oder ein Budget fürs nächste Jahr.

Sie haben ja schon gesagt, 25 Jahre Schöber – das ist nicht wenig. Wie sehen Sie die Zukunft, wie geht es für Sie auf politischer Ebene weiter?

Schöber : Ich musste aufgrund meiner Knieoperation und der Reha das goldene Ehrenzeichen der Republik mehrfach verschieben und freue mich, im September diese hohe Auszeichnung der Republik Österreich durch Johanna Mikl-Leitner zu empfangen. Das ist mein nächster politischer Höhepunkt.

Wie Sie wissen, bin ich in Pension und habe rundherum in der Bürgerliste sehr gute Kandidaten und dementsprechend werde ich diese Mannschaft, so gut ich kann, unterstützen. Die drei Jahre bis zur nächsten Wahl sind ja nicht mehr lang. Ich traue mich kaum, einzuschätzen, wie wir in Leitzersdorf stehen. Ich muss natürlich schauen, dass ich selbst gesund bleibe, das ist das Wichtigste. Aber die Gemeinde Leitzersdorf mit ihren Katastralgemeinden hat ein Riesenpotenzial. Vielleicht gelingt es uns, von der Abwanderungsgemeinde wirklich irgendwann eine Wende zu erreichen. Das war schon in den letzten zehn Jahren immer das Hauptthema, weil es mit dem Zuzug nicht so ist, wie man es sich wünschen würde.

Was sind die wichtigen Themen, die die BGL in nächster Zeit angehen will?

Schöber : Grundsätzlich ist es natürlich der Zuzug. In Leitzersdorf hat sie ja keine Bauplätze geschaffen, die Frau Bürgermeister, sondern ist nach Wiesen ausgewichen. Zuzug ist das Wichtigste, ohne dem hat diese Gemeinde wenig Zukunft, weil die Infrastruktur vorhanden ist und diese jeden Tag Geld kostet. Ob also 200 oder 300 Einwohner mehr oder weniger die Gemeindeabgaben zahlen, ist also ein ganz entscheidender Faktor für das Gemeindebudget. Und ich weiß nicht warum sie (Anm.: Hopf) das in Leitzersdorf nicht machen wollte, aber der Wahlerfolg in Wiesen vor zwei Jahren, wo nahezu alle sozialdemokratischen Wähler die ÖVP gewählt haben, verpflichtet natürlich. Und diese Verpflichtung hat sie jetzt halt eingelöst.

Gibt es außer Zuzug und Bauplätze noch weitere Themen, die die BGL beschäftigen?

Schöber : Es gibt immer weitere Themen, es ist die Frage, was das Budget zulässt. Es ist im Straßenbau sehr, sehr viel zu machen, die Straßenbeleuchtung gehört dringend auf LED umgestellt. Das sind natürlich Investitionen, der Spielraum muss aber dafür da sein. Ein großes Klimathema ist die Pflege der Waldflächen am Waschberg. Auch die Verkehrsberuhigung ist ein großes Thema. Seit 20 Jahren haben wir es nicht geschafft, an der Kreuzung in Wiesen einen Kreisverkehr zu errichten. Es sind viele Projekte bereits fertig vorbereitet, die Umsetzung ist aber eine Frage des Budgets und auch der Priorität. Und die Priorität macht die Bürgermeisterin. Und eine Periode ist schnell vorbei.

