Am 1. Dezember wird in der Volksschule Leitzersdorf im Rahmen des Gemeindetags die Topothek der Gemeinde Leitzersdorf vorgestellt. Ab diesem Zeitpunkt wird die Topothek auch online abrufbar sein.

Damit geht eine Periode der intensiven Vorbereitung zu Ende, was aber nicht bedeutet, dass das Projekt damit abgeschlossen ist. Ganz im Gegenteil: Der Gemeindetag und die danach verfügbare Bilder- und Dokumentensammlung sollen die Bürger motivieren, weiteres Material zu Verfügung zu stellen.

Verantwortlich in Leitzersdorf ist Silvia Kneissl, die zur Entstehung kommentiert: „Der Beschluss, sich an der österreichweiten Topothek zu beteiligen, wurde im Jänner 2019 im Gemeinderat gefasst.“ Mit der eigentlichen Thematik war sie aber schon vorher befasst. Seit der Nostalgiekalender herausgegeben wurde, habe sie schon Bildmaterial gesammelt. Als gebürtige Leitzersdorferin sei sie von Anfang an sehr daran interessiert gewesen.

„Mit der Verantwortung für die Topothek habe ich meine Suche nach alten Fotos und Dokumenten intensiviert. Zwar haben wir in der Gemeindezeitung um Unterstützung geworben, das meiste Material habe ich aber durch persönliche Kontakte bekommen“, erzählt sie. Insgesamt hat Kneissl bereits 900 Fotos gesammelt, 150 davon sind aktuell digitalisiert und in die Topothek eingespielt.

Die Idee zur Topothek stammt von Alexander Schatek, der sie als Werkzeug in seiner Firma entwickelte. Rasch zeigte sich aber, dass die Software Gemeinden helfen kann, ihre Geschichte zu dokumentieren. In Ergänzung zu den Beständen öffentlicher Bibliotheken, Archiven und Sammlungen bildet die Topothek eine neue und einzigartige Möglichkeit der Bewahrung historischer Dokumente.