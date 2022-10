„Brand“ bei Reijnders: Feuerwehr übte

Eine illegale Party von Jugendlichen in einer Halle der Firma Reijnders in Leitzersdorf eskaliert. Es brennt in der Lagerhalle, mehrere Personen sind im Gebäude vermisst und drei weitere sind auf den Waschberg geflohen. Die Feuerwehren von Leitzersdorf und den Katastralgemeinden, die Feuerwehr Spillern, zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Stockerau sowie die Rettungshundebrigade rücken aus. Das war die Situation bei der Unterabschnittsübung am vorigen Freitag.

Unterstützt von einer Polizeistreife, die die Straße absperrte, konnten die Feuerwehren den Ernstfall realitätsnah üben. Alle sieben „Partypeople“ konnten innerhalb kürzester Zeit gefunden und gerettet werden. Die Zusammenarbeit zwischen der Feuerwehr und der Rettungshundebrigade war einer der Faktoren, die im Fokus der Übung standen, und bekam Top-Noten.

Ein weiterer wichtiger Aspekt war die Frage, ob die Wasserversorgung ausreichen würde, da es im Gebiet der Firma Reijnders in den letzten Jahren einige Wasserrohrbrüche gegeben hatte. Das Ziel war, mit rund 3.000 Liter Wasser löschen zu können, mit rund 2.600 Litern war dies ausreichend erreicht.

Bürgermeisterin Sabine Hopf, die die Übung ebenfalls beobachtete, sagte in der Nachbesprechung: „Es war auch eine Belastungsprobe der Wasserleitung und ich kann jetzt besser schlafen, nachdem alles geklappt hat.“

