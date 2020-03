Über 60 Zuhörer erwarteten mit Spannung die konstituierende Gemeinderatssitzung, zu der BGL-Bürgermeister Franz Schöber extra ins Gasthaus Greil eingeladen hatte, um den Besucherandrang bewältigen zu können. Kurz vor dem geplanten Sitzungsbeginn um 20 Uhr zogen die Mandatare der ÖVP und Manfred Kreuzmann (FPÖ) in den zum Sitzungssaal umfunktionierten großen Gastraum ein.

Wie in der Gemeindeordnung vorgesehen, übernahm Christine Huber als ältestes Mitglied des Gemeinderats den Vorsitz. Alles wartete auf den Einzug der BGL und der SPÖ, doch dann platzte die Bombe: Huber begrüßte noch alle Zuhörer und verkündete dann, dass die BGL und SPÖ-Gemeinderat Thomas Celig bereits zu Mittag im Gemeindeamt ihr Fernbleiben von der Sitzung angekündigt hatten. Damit wird eine Verschiebung der Sitzung notwendig. Zu dieser muss innerhalb von 14 Tagen eingeladen werden und sie muss spätestens in einem Monat stattfinden.

Ortschef Schöber begründete sein Fernbleiben auf NÖN-Anfrage mit dem Auftreten des Coronavirus. „Wir waren eine der ersten Gemeinden mit Coronafällen“, so Schöber. Eine Absage der Sitzung sei vom Gesetz her weder vorgesehen noch möglich gewesen, „deshalb haben wir uns entschlossen, nicht an der Sitzung teilzunehmen. Wir haben ja auch alle Eltern ...“, verweist er auf die Gefährlichkeit des Virus für ältere Personen.

Hinzu kommt, dass SPÖ-Gemeinderat Thomas Celig mit einem Bescheid der Bezirkshauptmannschaft (BH) Korneuburg zu Hause in Quarantäne sitzt, weil er in Kontakt mit einer positiv getesteten Person war. „Ich habe einen Bescheid von der BH, dass ich das Haus nicht verlassen darf und damit an der Sitzung nicht teilnehmen kann. Davon habe ich Schöber, Hopf und Kreuzmann sofort informiert“, erzählt Celig am Telefon. ÖVP-Frontfrau Sabine Hopf hatte kein Verständnis für das Fernbleiben und kommentierte: „Die ÖVP nimmt ihre Verantwortung für die Bürger wahr, trotz der Situation mit den Corona-Verdachtsfällen. Die Bürgerliste drückt sich vor ihrer Verantwortung, für mich ist das ein klares Signal.“

Ähnlich reagierte FPÖ-Mandatar Manfred Kreuzmann, auch er konnte die Argumenta tion der BGL nicht nachvollziehen: „Ich finde das sehr bedenklich, Coronavirus hin, Coronavirus her“, ärgerte er sich. Er wirft dem Bürgermeister fahrlässiges Handeln vor: „Wenn er selber nicht kommt, dann hätte er aber auch die Zuseher, immerhin etwa 60 auf engstem Raum, nicht einladen dürfen“, gibt er zu denken. „Für mich ist das ein absolutes No-Go und ich hoffe, dass die Behörde das entsprechend behandelt“, so Kreuzmann.

Einer der Zuhörer im Gasthaus Greil war ÖVP-Bürgermeister Jürgen Duffek aus der Gemeinde Niederhollabrunn. In die inneren Angelegenheiten seiner Nachbargemeinde will er sich freilich nicht einmischen, meint aber so viel: „Wir brauchen einen verlässlichen Partner auf der Achse nach Stockerau und hoffen, dass es auch so kommt.“