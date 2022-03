Fünf Parteien rittern um die Wählergunst

Die Parteien haben angesichts der bevorstehenden Gemeinderatswahl (3. April) ihre Kandidatenlisten eingereicht, was den Startschuss der heißen Phase des Wahlkampfes markiert. Die NÖN lud die Spitzenkandidaten zum Gespräch.

Bürgermeisterin Sabine Hopf stellt sich zur Wiederwahl für die ÖVP. „In Gesprächen mit den Bürgern wollen wir nicht nur von uns überzeugen, sondern auch die Anliegen der Wählerschaft sammeln, die uns in den nächsten Jahren begleiten.“ Die ÖVP will die Themen, mit denen sie 2020 in den Wahlkampf zog, weiterführen, besonders, weil schon vieles im Laufen sei. Zusätzlich will man an dem Glasfaserausbau und dem Radbasisnetz, eine Verbindung nach Stockerau und Spillern, arbeiten. „Ein Thema, das viele unserer Projekte kennzeichnet, ist der Klima- und Umweltschutz. Auch hier wollen wir unseren eingeschlagenen Weg fortsetzen.“

Franz Schöber (BGL): „Unser Team hat sich etwas verjüngt.“ Foto: Dieter Rathauscher

Die Bürgerliste (BGL) schickt Franz Schöber ins Rennen, der sich über neue Mitglieder freut: „Unser Team hat sich etwas verjüngt.“ Auch die BGL bleibt bei ihrem Programm aus 2020 und möchte sich besonders auf die Schaffung günstigen Wohnraums konzen trieren.

„Wohnraum wurde in den letzten Jahren extrem teuer – ein Luxus, der gerade für Junge kaum noch leistbar ist. Vor 2020 hatten wir einige Projekte fast fertiggestellt, die dann nicht umgesetzt wurden. Wir als zweitstärkste Partei wurden links liegen gelassen“, schildert er die Unzufriedenheit, die zum Auszug aus dem Gemeinderat und den Neuwahlen führte.

FPÖ will weiteres Mandat im Gemeinderat

Manfred Kreuzmann (FPÖ): „Wir waren oft das Zünglein an der Waage.“ Foto: NÖN- Archiv

Manfred Kreuzmann zieht an der Spitze der FPÖ in den Wahlkampf und ist sehr zufrieden, dass viele Projekte seiner Fraktion umgesetzt wurden, darunter die Hundefreilaufzone. Jetzt möchte er sich auf die Sportplatzverlegung, die Sicherung des Schulstandorts, die Installation von Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Dächern oder die Adaption des Gemeindeamts, um Raum für medizinische Angebote zu schaffen, konzentrieren.

„Wir waren in den letzten Jahren oft das Zünglein an der Waage. Gute Projekte bekamen unsere Zustimmung, womit dann oft die nötige Mehrheit erreicht war“, schildert er. Da er schon mit einem Mandat viel bewegen konnte, hofft er diesmal auf genug Unterstützung für ein weiteres Mandat.

Josef Doppler (SPÖ): „Es gehört wieder angepackt.“ Foto: NÖN-Archiv

Josef Doppler von der SPÖ und sein Team wollen „Wohnbau mit Hirn“ fördern, Raum für einen Arzt im Ort schaffen, erneuerbare Energie ohne Windpark fördern und den Sportplatz und damit den Sportverein zeitgemäß erneuern.

„Es gehört wieder angepackt“, zeigt sich Doppler voller Energie. Er hofft auf einen gemeinsamen Weg aller Fraktionen, um die Gemeinde auch in Zukunft attraktiv zu gestalten.

MFG tritt erstmals in Leitzersdorf an

Neu ins Rennen geht Eduard Szulderics mit der MFG. Die junge Partei hat nicht weniger vor als die alteingesessenen Konkurrenten: Am wichtigsten ist ihr die Schaffung „leistbaren und harmonischen Wohnraums“.

Eduard Szulderics tritt mit der MFG zum ersten Mal an. Foto: privat

Zudem sollen Umweltthemen wie Solartechnik, aber auch die Abfallwirtschaft in den Blick rücken.

„Zum Beispiel häufigere Sperrmüllabholungen, um komprimierte Wege zu schaffen“, erklärt Szulderics. Dem diplomierten Gesundheitstrainer ist Gesundheitsprävention wichtig. Er möchte Möglichkeiten aufzeigen, wie Bürger einfach, günstig und regional ihre Gesundheit fördern können. Ein Vorstellungstermin der MFG ist am 17. März geplant.

Mit alteingesessenen Parteien und einem Neustarter wird die Wahl spannend.

