Gemeinderat sagt Adé zu MFG

Bei der Neuwahl im Frühjahr wurde Eduard Szulderics mit der MFG zur drittstärksten Fraktion im Leitzersdorf Gemeinderat gewählt. Nun traf er die Entscheidung, der Bundespartei den Rücken zu kehren. „Ich behalte aber meinen Sitz als Fraktionsloser, weil ich es als Verantwortung sehe, der ich dienen möchte. Ich wurde ja auch persönlich gewählt“, beruhigt er jene, die einen kompletten Rückzug aus der Politik befürchten.

Zur Abwendung von der MFG kam es, wie er sagt, aus persönlichen Gründen. Szulderics erklärt, dass die MFG als sehr junge Bewegung auch sehr zeitintensiv sei. „Ich hatte nicht nur Aufgaben in der Gemeinde inne, das war hochintensiv. Schließlich war die Mehrfachbelastung aus Gemeinde, Beruf, Privatleben und der Partei, die sich noch im Aufbau befand, einfach zu viel.“ Er war auch als Bezirkssprecher-Stellvertreter für Korneuburg tätig und hatte so Einblick in die Prozesse der Partei.

„Die Grundwerte sind für mich weiterhin in Ordnung und ich wünsche ihnen alles Gute. Aber es gibt viele Prozesse, mit denen ich nicht konform gehe, und ich möchte nicht zwischen zwei Stühlen sitzen. Das dürftige Wahlergebnis bei der Bundespräsidentenwahl ist für mich ein Zeichen, dass die Partei nicht gut beraten wurde und man Lehren ziehen sollte. Davon habe ich aber im Nachgang nicht viel gemerkt“, schildert Szulderics sein weiteres Verhältnis zu der MFG.

Was ändert sich nun für seine Arbeit in Leitzersdorf? „Ich wurde vom Team unterstützt und darf auch weiterhin auf Beistand zählen. Ich habe mich für die Menschen aufgestellt und bleibe auch für die Menschen der fünf Orte. Bei den Gemeinderatssitzungen werde ich weiterhin so stimmen, wie mein Team und ich überzeugt sind, dass es richtig ist.“

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.