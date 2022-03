Gemeinderatswahl: Fünf Fragen an die Kandidaten

Werbung

Sabine Hopf (ÖVP)

Leitzersdorf ist für mich ...

… in erster Linie mein Zuhause und eine schöne Gemeinde mit Potenzial für die Zukunft. Wir haben in den letzten beiden Jahren vieles auf den richtigen Weg gebracht, das wollen wir nun fortsetzen.

Welche drei Projekte haben für Sie Priorität?

Es sind natürlich Projekte, die wir schon begonnen haben:

1. Glasfaser-Ausbau in allen fünf Katastralgemeinden.

2. Siedlungserweiterung in Wiesen: Für beinahe alle Baugründe gibt es Interessenten aus der Gemeinde.

3. Sanierung und Schaffung von gemeindeeigener Infrastruktur: Leitzersdorf braucht langfristig gesehen eine sinnvolle Lösung für den Bauhof und einen Altstoff-Sammelplatz. Das Thema einer möglichen Sportplatz-Verlegung ist noch nicht vom Tisch.

Braucht Leitzersdorf neuen Wohnraum? Wenn ja, wo?

Ja, dringend. Mit dem Siedlungsprojekt in Wiesen werden wir Abhilfe schaffen. Es ist nicht eine Frage wo, sondern DASS Wohnraum geschaffen wird; in den Katastralgemeinden im Sinne von Einfamilienhäusern, verdichteter Wohnbau macht nur im Hauptort Sinn.

Mit welchen Parteien können Sie sich eine Zusammenarbeit vorstellen?

Wir werden – genauso wie bereits 2020 – wieder mit allen Parteien, die den Einzug in den Gemeinderat schaffen, das Gespräch suchen. Im Vorhinein schließe ich keine Partei aus.

Was würden Sie in Sachen Nachhaltigkeit unternehmen?

2022 steht der Austausch der Ölheizungen im Gemeindeamt und im Kindergarten am Plan. Wir lassen uns derzeit für die gemeindeeigenen Bauwerke Photovoltaik-Anlagen anbieten.

Franz Schöber (BGL)

Leitzersdorf ist für mich ...

... meine Lebensaufgabe und Heimat. Seit über 30 Jahren darf ich die Entwicklung aktiv mitgestalten und wir haben schon vieles gemeinsam geschafft, um unsere Heimat lebenswerter zu machen.

Welche drei Projekte haben für Sie Priorität?

Erweiterung des Wohnraums, aber keine Großbauprojekte, wie sie von der ÖVP geplant sind. Leitzersdorf braucht wieder einen lokalen Gemeindearzt, der letzte wurde ja buchstäblich aus der Ordination (eher ein Abstellkammerl) vertrieben. Die Sanierung und Instandhaltung der Gemeindeeinrichtung: barrierefreies Amtshaus mit Ordinationsräumen (die Pläne dazu liegen am Gemeindeamt auf). Um das Unfallrisiko zu verringern: Bau von Kreisverkehren in Hatzenbach, Leitzersdorf und Wiesen.

Braucht Leitzersdorf neuen Wohnraum? Wenn ja, wo?

Natürlich braucht es die Siedlungserweiterung Süd-Ost 2. Sie ist fertig, nur wurde sie von Bürgermeisterin Hopf liegengelassen. Stattdessen werden Großbauprojekte geplant, die zu einer Verdoppelung von Wiesen führen und nicht in die dörfliche Struktur passen.

Mit welchen Parteien können Sie sich eine Zusammenarbeit vorstellen?

Durch meine 20-jährige Tätigkeit als Bürgermeister musste ich mit allen im Gemeinderat vertretenen Parteien zusammenarbeiten. Gemeindearbeit funktioniert nur miteinander.

Was würden Sie in Sachen Nachhaltigkeit unternehmen?

Photovoltaikanlagen bei Gemeindeobjekten mit Bürgerbeteiligung, finanzielle Unterstützung und Beratung bei Ausstieg von Gas- sowie bei Ölheizungen.

Manfred Kreuzmann (FPÖ+U)

Leitzersdorf ist für mich ...

... mein Heimatort seit meiner Geburt, da leben meine Kinder und Enkelkinder. Eine wunderbare Gemeinde mit vielen netten Freunden und einem naturbelassenen Erholungsgebiet am Waschberg.

Welche drei Projekte haben für Sie Priorität?

Sportplatzverlegung und Umwidmung des bestehenden Sportplatzes in Bauland.

Altes FF-Haus sinnvoll nutzen und eine zeitgemäße Arztpraxis einrichten.

Spätestens wenn in Wiesen die ersten neuen Einwohner einziehen, muss sichergestellt sein, dass die Kinder aus Kleinwilfersdorf und Wiesen die Volksschule in Leitzersdorf und nicht in Spillern besuchen.

Auch wichtig: Photovoltaik auf den gemeindeeigenen Gebäuden ohne Windräder, Entschärfung der Kreuzung in Wiesen.

Braucht Leitzersdorf neuen Wohnraum? Wenn ja, wo?

Wir haben in Wiesen neues Bauland geschaffen, das aber nicht reichen wird. Es gibt einen Gemeinderatsbeschluss für eine Umwidmung des bestehenden Sportplatzes in zentraler Lage. Kleine Wohneinheiten als auch Grundstücke für Einfamilienhäuser sind möglich.

Mit welchen Parteien können Sie sich eine Zusammenarbeit vorstellen?

In den letzten Jahren haben wir bewiesen, dass wir ein verlässlicher Partner bei guten, sinnvollen Projekten sind. Jetzt heißt es einmal abwarten, wer Nummer eins wird.

Was würden Sie in Sachen Nachhaltigkeit unternehmen?

Photovoltaik auf allen gemeindeeigenen Gebäuden mit einem Beteiligungsmodell für Einwohner (keine Windräder). „Raus aus dem Öl“ ist ein großer Schritt in diese Richtung.

Josef Doppler (SPÖ)

Leitzersdorf ist für mich ...

... vor zehn Jahren neue Heimat geworden, in der ich mich nun auch politisch einbringen will, um an einer positiven Weiterentwicklung der Gemeinde aktiv mitarbeiten zu können.

Welche drei Projekte haben für Sie Priorität?

1. Die Gemeinde muss eine Arztpraxis errichten, damit wir einen eigenen praktischen Arzt anziehen können.

2. Die Kinderbetreuung muss flexibler und den beruflichen Bedürfnissen der Eltern angepasst werden. Es braucht auch eine Kleinkindbetreuung ab einem Jahr, wie es das SPÖ-KinderPROgramm des Landes vorsieht.

3. Wir müssen uns endlich entscheiden, ob wir einen neuen Sportplatz für unsere Jugend bauen oder den alten wirklich gut sanieren wollen.

Braucht Leitzersdorf neuen Wohnraum? Wenn ja, wo?

Wir brauchen einen verträglichen Zuzug – hier bietet sich die Leitzersdorf-Süd-Erweiterung an. Aber auch die Ortskerne gehören belebt. Wir brauchen Ortsentwicklungskonzepte, um „Monsterbauten“ zu verhindern und bedarfsgerecht zu bauen.

Mit welchen Parteien können Sie sich eine Zusammenarbeit vorstellen?

Grundsätzlich mit allen, die Politik für die Bürger und nicht nur für ihre Freunderln machen. Entscheidend sind die Inhalte. Eine Zusammenarbeit ist für uns mit allen vorstellbar.

Was würden Sie in Sachen Nachhaltigkeit unternehmen?

Ortskerne attraktiveren – mit einer Art Wochenmarkt. Generationenspielplätze errichten, Windradpläne überdenken und über Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden nachdenken.

Eduard Szulderics (MFG)

Leitzersdorf ist für mich ...

... mein Zuhause, in dem ich eine tolle Lebensqualität genießen kann, umgeben von vielen lieben Menschen.

Welche drei Projekte haben für Sie Priorität?

Wohnraumschaffung für Jung und Alt

Erneuerbare Energien

Gesundheitsförderung für die Bürgerinnen und Bürger der Großgemeinde Leitzersdorf

Braucht Leitzersdorf neuen Wohnraum? Wenn ja, wo?

Ja! Dort wo der Bedarf und die Umsetzung Sinn machen.

Mit welchen Parteien können Sie sich eine Zusammenarbeit vorstellen?

Zuerst müssen wir von den Bürgerinnen und Bürgern in den Gemeinderat gewählt werden und wir haben stets ein offenes Ohr für alle.

Was würden Sie in Sachen Nachhaltigkeit unternehmen?

Langfristig eine gute Lebensqualität in der Gemeinde schaffen, mit mehr Rücksicht auf die Natur, Tier und Umwelt.

Es braucht Klarheit

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.