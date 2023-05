Gesunde Gemeinde hilft bei Rauchentwöhnung und wandert unterm Mond

Werner Höretzeder lud zum Infoabend, der zur Rauchentwöhnung verhelfen soll. Er erläuterte die Organisation des Projektes und klärte über die psychologischen Aspekte hinter dem Rauchen auf - von den Beweggründen fürs Beginnen bis zu den Mechanismen, die beim Aufhören helfen.

Der zweite Teil des Projektes im Rahmen der Gesunden Gemeinde Leitzersdorf findet am Samstag, den 3. Juni, statt: ein sechsstündiges Seminar im Gasthaus Greil, nach dem die Teilnehmenden noch drei Jahre lang von „Blauer Dunst adé" betreut werden. Weitere Infos zum Nichtraucher-Seminar und anderen Hilfestellungen beim Rauch-Stopp gibt es unter info@blauerdunst.at.

Bei der Vollmondwanderung waren die Teilnehmer diesmal derart in Schwung, dass sie den Schritteweg sogar etwas verlängerten, bevor sie den Abend „im Süden“ ausklingen ließen. Diesmal hatten einige Teilnehmer schon bei der Anreise zum Treffpunkt das Glück gehabt, den Mond zu erspähen, aber das hielt sie nicht davon ab, mit voller Begeisterung den Weg in Angriff zu nehmen. Die nächste Vollmondwanderung findet am Sonntag, den 4. Juni, statt.

