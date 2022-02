MFG tritt bei Wahl an: „Bringen neuen Schwung“

Bei der kommenden Gemeinderatswahl am 3. April tritt eine neue Partei an. Menschen Freiheit Grundrechte, kurz MFG, ist bereits aus Oberösterreich bekannt und wird nun auch in Leitzersdorf aktiv. Doch wer steckt dahinter und was sind die Anliegen dieser Bewegung?

Als Spitzenkandidat führt Eduard Szulderics die MFG in den Wahlkampf, und so fällt es auch ihm zu, die Ausrichtung vorzustellen. Der diplomierte Gesundheitstrainer wohnt in Leitzersdorf und hatte lange keine Ambitionen, politisch aktiv zu werden.

„Das hat sich durch die Corona-Zeit geändert. Ich war mit vielem unzufrieden und wollte etwas verbessern“, schildert er im NÖN-Gespräch. Seine Anliegen deckten sich am meisten mit denen der MFG, weshalb er sich nun engagiert. „Wir wollen für Leitzersdorf mehr Ehrlichkeit und Transparenz, einen lösungsorientierten Diskurs und eine Politik, die auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen eingeht.“

Persönliche Gespräche mit Bürgern

Die MFG wurde in Oberösterreich mit dem Fokus auf das Corona-Thema bekannt, doch Szulderics und sein Team haben andere Prioritäten: „Natürlich ist Corona weiterhin allgegenwärtig, aber es gibt Themen, die für die Gemeinde brennender sind. Leitzersdorf hat andere Bedürfnisse.“

Was genau diese sind, evaluieren die MFG-Mitglieder derzeit in persönlichen Gesprächen mit Bürgern. „Basierend darauf erarbeiten wir dann unser Programm“, erklärt Szulderics. Auch die Kandidatenliste ist noch nicht fertig.

Leitzersdorf hatte in den letzten Jahren recht konstante Wahlergebnisse, nur wenige Stimmen wanderten zwischen den Parteien. Da stellt sich die Frage, woher nun die Unterstützung für eine neue Partei kommen soll. Szulderics sieht das entspannt: „Wir bringen neuen Schwung ins Wahlgeschehen. Nach unserer Wahrnehmung und erhaltenen Rückmeldungen gibt es viel Unzufriedenheit und wir bauen darauf, dass deshalb gerne etwas Neues ausprobiert werden wird.“

Das Zünglein an der Waage?

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren