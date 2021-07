Die Leitzersdorfer Bevölkerung fragt sich die längste Zeit, warum die vier Windräder in ihrer Gemeinde schon so lange still stehen. Laut ÖVP-Bürgermeisterin Sabine Hopf liegt die Angelegenheit zur Zeit in St. Pölten bei der Landesregierung.

An sich sind die Räder im Jahr 2000 errichtet worden und müssten wegen der ursprünglich genehmigten 20-jährigen Betriebsdauer abgebaut werden. Diese Dauer kann aber um fünf Jahre verlängert werden.

Der letzte Betreiber, eine Firma aus Bochum, hat die Räder aus der Konkursmasse der WK Leitzersdorf gekauft und einiges investiert, aber die Verlängerung der Betriebsgenehmigung doch nicht geschafft und daher verkauft. Der neue Besitzer, die Hafelder Präzisionsteile-Zittmayr GesmbH aus Ramsau bei Hainfeld, glaubt, das hinzubekommen.

„Der Gemeinderat hat grundsätzlich beschlossen, mit der EVN in Verhandlungen zu treten. Voraussetzung wäre eine bindende Bürgerbefragung.“ ÖVP-Bürgermeisterin Sabine Hopf will zu Windrädern die Bevölkerung befragen

Zusätzlich zu den bestehenden Rädern gibt es schon seit Jahren Bemühungen, weitere Windräder aufzustellen. Leitzersdorf liegt in einer Zone, in der noch Windkraftwerke errichtet werden können, und die EVN will ein Projekt auf der Fläche in Richtung Niederhollabrunn jetzt wieder vorantreiben.

Angesichts der Bemühung von Land und Bund, ab 2030 nur noch „grünen Strom“ zu erzeugen, wäre das ein kleiner Baustein. Hopf bewertet die Bemühungen: „An sich würde das für die Gemeinde zusätzliche Einnahmen bringen, aber die Errichtung von inzwischen wesentlich höheren Windrädern erfordert unbedingt die Zustimmung der Bürger. Der Gemeinderat hat grundsätzlich beschlossen, mit der EVN in Verhandlungen zu treten. Voraussetzung wäre eine bindende Bürgerbefragung.“

Befragung soll im Herbst stattfinden

Hopf ergänzt: „Ich hoffe, dass wir diese Befragung im Herbst abhalten können. Natürlich wird es vorher entsprechende Informationsveranstaltungen geben.“ Die neuen Räder hätten eine Nabenhöhe von 160 Metern, mit dem Rotorblatt erreichen sie 240 Meter.

Neben einer Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf es laut Hopf zudem eines ornithologischen Gutachtens. Zur Erinnerung: Bereits 2014 waren neue Windräder in Erwägung gezogen worden, dann gab es aber die Sichtung eines Kaiseradlers durch Birdlife und das Ende des Projekts.