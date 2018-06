Geschrei und Streitigkeiten waren das Ergebnis, denn so manchem anwesenden Zuschauer platze ob des Auszugs endgültig der Kragen.

Manfred Kreitmayer: "Von der Politik enttäuscht"

„Was passiert ist, tut mir sehr weh. Ich bin von der Politik enttäuscht“, so FF-Kommandant Manfred Kreitmayer. Er ist stolz auf das, was in den letzten Jahren in der Wehr erreicht wurde. Vor allem die Feuerwehrjugend, die die größte des Bezirks ist, liegt ihm am Herzen. Eigentlich sollte das Vorhaben beim großen Feuerwehrfest von 29. Juni bis 1. Juli präsentiert werden, stattdessen heißt es jetzt: Warten auf die nächste Gemeinderatssitzung.

SPÖ und ÖVP wollen sich nicht nachsagen lassen, Parteipolitik auf dem Rücken der Freiwilligen auszutragen. „Wir werden nicht eingebunden. Es wäre verantwortungslos, ohne grundlegende Informationen über das Projekt abzustimmen“, so der Tenor.

