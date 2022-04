ÖVP regiert künftig absolut

Werbung Stockerau Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Damit hatte wohl niemand gerechnet: Die ÖVP errang nach 27 Jahren die absolute Mehrzeit zurück. Als die Bürgerliste unter Führung von Franz Schöber 2021 aus dem Gemeinderat auszog, stellte sie die Weichen für ungeahnte Veränderungen in der Gemeinde.

Nach einem kurzen Wahlkampf schritten über 1.000 Personen an die Urne. Die Wahlbeteiligung lag bei 85 Prozent. 471 stimmten für die ÖVP, die damit ein Mandat mehr errang. Bürgermeisterin Sabine Hopf konnte es am Wahltag noch kaum fassen: „Ich bin sehr glücklich, dankbar für das Vertrauen und stolz auf mein Team. Aber ganz realisiert habe ich den Erfolg noch nicht, das muss noch ein wenig sickern. In den nächsten Tagen wollen wir auf jeden Fall das Gespräch mit allen suchen, die das auch wollen, und unseren Weg fortführen.“

Franz Schöber (BGL) bedauert: „Der Kurs der ÖVP wird beibehalten.“ Foto: NÖN-Archiv

Sie blickt jetzt freudig auf den Rest des Jahres, besonders auf die Feier des 50-jährigen Bestehens der Großgemeinde im Sommer. Zuvor sollen noch liegengebliebene Beschlüsse, allen voran das Budget, nach der Angelobung des neuen Gemeinderats schnellstmöglich aufgearbeitet werden.

Die BGL (300 Stimmen) verlor zwei Mandate. Spitzenkandidat Franz Schöber resümiert: „Die Leute haben dieses Ergebnis herbeigeführt. Der Kurs der ÖVP wird beibehalten, sie wurde von den Wählern gestärkt und ist nun von niemandem mehr abhängig.“

Eduard Szulderics (MFG): „Wir hatten nicht damit gerechnet, dass wir drittstärkste Fraktion sind.“ Foto: NÖN-Archiv

„Sensationell ist, dass wir drittstärkste Fraktion sind“

Die zweite Überraschung des Wahltags war, dass die MFG aus dem Stand den Einzug in den Gemeinderat schaffte – mit 62 Stimmen liegt sie auf Platz drei.

Spitzenkandidat Eduard Szulderics war freudig überrascht: „Dass wir sozusagen die drittstärkste Fraktion sind, ist sensationell, damit hatten wir gar nicht gerechnet.“

Josef Doppler sieht die SPÖ nun verstärkt in der Kontrollfunktion. Foto: NÖN-Archiv

Wesentlich gedämpfter war die Stimmung bei der SPÖ und FPÖ. Josef Doppler wird das Mandat für die SPÖ annehmen und sieht die Oppositionsparteien in Anbetracht der absoluten ÖVP-Mehrheit nun verstärkt in der Kontrollfunktion.

Manfred Kreuzmann (FPÖ) war enttäuscht: „Es ist, wie es ist, aber der Schock sitzt tief. Wir hatten ein zweites Mandat erwartet, die Leute kennen uns und wissen, wie wir arbeiten.“

Nur eine Stimme trennte die FPÖ vom Mandatsverlust.

Kreuzmann gratulierte der ÖVP zum Zugewinn und im Scherz auch der BGL: „Sie haben zwei Mandate verloren und der ÖVP die Absolute beschert – ich gratuliere Herrn Schöber. Wenn er sich das so vorgestellt hat, hat er seine Ziele erreicht. Aber wer weiß, vielleicht gehen wir in sechs Monaten wieder wählen.“

Manfred Kreuzmann (FPÖ): „Es ist, wie es ist, aber der Schock sitzt tief.“ Foto: NÖN-Archiv

Doch dann korrigierte er sich selbst, denn um den Gemeinderat handlungsunfähig zu machen, sind sieben Mandate nötig: Die BGL hat nur sechs.

Ohne BGL geht es nicht

