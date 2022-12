Projekte in Warteschleife: BGL kritisiert Tempo

Werbung

Das politische Jahr in Leitzersdorf endete mit einer Gemeinderatssitzung, die an manchen Stellen an einen Wandertag erinnerte. Bei einigen Punkten, die gemeindeeigene oder von der Gemeinde genutzte Gründe betrafen, verließen einzelne Gemeinderäte den Sitzungssaal wegen Befangenheit. Da die Beschlüsse aber sehr schnell und einstimmig gefasst werden konnten, hatten die befangenen Gemeinderäte kaum eine Pause.

Insgesamt verlief die Gemeinderatssitzung ausnehmend harmonisch. Von 25 Tagesordnungspunkten gab es nur bei drei Gegenstimmen, bei einem eine Ergänzung und für den 25. war ohnehin keine Beschlussfassung nötig. Dabei handelte es sich nämlich um die Verabschiedung von Silvia Hufnagl in den Ruhestand, die die Gemeinde nach über 20 Jahren Dienst im September verlassen hatte.

Der wohl wichtigste Punkt in der Tagesordnung war der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2023. Hier stimmten die Gemeinderäte Franz Schöber und Gerhard Mayer von der BGL dagegen.

„Das Geld wird jeden Tag weniger wert“

In einem anschließenden Gespräch erklärte Schöber, dass es nicht seinen Vorstellungen entspreche, dass sich rund 1,5 Millionen Euro in der Kasse befänden, „während nichts gemacht worden ist“. Er erklärt weiter, dass viele der Projekte, die im aktuellen Voranschlag inkludiert sind, wie die Pelletsheizung für Gemeindeamt und Kindergarten oder die Feuerwehrdepots für Wollmannsberg und Kleinwilfersdorf, bereits im vorherigen Voranschlag eingeplant waren, jedoch 2022 nicht umgesetzt wurden. „Das Geld wird jeden Tag weniger wert. Ein Voranschlag muss auf Tatsachen beruhen, die Projekte sollten in dem Jahr verwirklicht werden. Warum wurden die Feuerwehr-Depots nicht umgesetzt?“

ÖVP-Bürgermeisterin Sabine Hopf hätte die Projekte lieber 2022 umgesetzt. Foto: Archiv

„Natürlich wäre es uns allen lieber gewesen, die Projekte bereits 2022 umzusetzen. Leider verhinderten Lieferschwierigkeiten eine zeitnahe Umsetzung“, erklärt ÖVP-Bürgermeisterin Sabine Hopf die Verzögerungen.

Die von Schöber genannten Projekte kosten laut Investi tionsnachweis insgesamt 340.000 Euro – rund ein Drittel der geplanten Investi tionen, die rund 1,2 Millionen Euro umfassen. Man plant, zur Deckung der Kosten nun Darlehen in Höhe von knapp 270.000 Euro aufzunehmen. Die Gemeinde blickt auf Erträge in Höhe von über 3,5 Millionen Euro, Aufwendungen in Höhe von rund 3,3 Millionen Euro und Rücklagen über 17.100 Euro im Ergebnishaushalt. Bei den Finanzierungen werden Einzahlungen über 3,84 Millionen Euro und Auszahlungen über 4,2 Millionen Euro erwartet.

