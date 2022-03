Schuhmachermeister Karl Knorr: Den letzten Stiefel repariert

Auf ein arbeitsreiches Berufsleben kann Schuhmachermeister Karl Knorr zurückblicken, seit Dienstag ist er nun im Ruhestand.

1979 hat er den Lehrberuf begonnen, 1982 die Berufsschule abgeschlossen und 1988 die Meisterprüfung abgelegt. Ab 1991 führte er die Werkstatt in Stockerau, zunächst zu gleichen Teilen mit seinem Vater Karl Knorr Senior und ab dem Jahr 2000 im Alleingang. 2017 übersiedelte Knorr mit dem Betrieb in sein Elternhaus nach Leitzersdorf.

„Ich habe alle Reparaturen mit großer Sorgfalt und Freude an der Arbeit durchgeführt und dabei nie auf die Uhr geschaut“

Schon früh hat er sich auf Reparaturen spezialisiert. Neben allen Arten von Schuhen und Stiefeln aus Leder hat er auch Taschen, Brieftaschen, Reitsättel, Reitstiefel und Zaumzeuge repariert. Auch Planen aus Kunststoff hat er genäht und repariert. Außerhalb von Leitzersdorf war sein Kundenstamm von Hollabrunn über Stockerau und Korneuburg bis Floridsdorf verteilt. „Ich habe alle Reparaturen mit großer Sorgfalt und Freude an der Arbeit durchgeführt und dabei nie auf die Uhr geschaut“, ist das Resümee von Knorr. Denn damit ist jetzt endgültig Schluss, seit 1. März ist der 58-jährige aus gesundheitlichen Gründen in Pension.

Schuhmacher Knorr bedankt sich bei all seinen Kunden für die langjährige Treue und bittet einige von ihnen, dass sie die noch in der Werkstatt verbliebenen reparierten Schuhe dringend abholen. Nun gibt es wieder einen Vertreter weniger dieses aussterbenden Berufs, im Bezirk kennt Knorr nur einen aktiven Berufskollegen in Korneuburg.

