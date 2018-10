Sigrid Pacher ist an sich ausgebildete Blockflötenlehrerin und übt diesen Beruf im Rahmen des Musikschulverbandes Weinviertel Mitte auch aus. Aber 1996 übernahm sie eher zufällig den Kinderchor der Pfarre Leitzersdorf, und ab da war der Weg zur anerkannten Chorleiterin geebnet.

Bereits 1998 kam ein erster Erwachsenenchor dazu. Pacher begann, Seminare für Chorleitung zu besuchen, und sie lernte viel von bekannten Chorleitern wie Edgar Wolf oder Erwin Ortner. Aus den Kindern des ersten Chors wurden Jugendliche und später Erwachsene, aus dem Kinderchor wurde „chapeau!“ und der Erwachsenenchor nannte sich „E!CHO“.

„Leider fasst der Probenraum maximal 25 Sänger und so muss ich auch immer wieder Interessenten absagen.“Chorleiterin Sigrid Pacher

„chapeau!“ – der Name kommt von den Hüten, den die Mitglieder bei Auftritten tragen – führte Pacher sukzessive zur Mehrstimmigkeit. Bedingt durch Ortswechsel und Fluktuation verblieben gerade noch sechs Mitglieder. Daher bezeichnet sie den Chor auch lieber als Vokalensemble. Dreimal haben sie es zum Bundesjugendsingen geschafft.

Inzwischen gibt es bereits wieder einen neuen Chor: „Pink Crystal Voices“. Mit den beiden Chören durfte Pacher im Mai in Melk das Abendkonzert zur Eröffnung der Generalversammlung des österreichischen Chorverbandes gestalten (die NÖN berichtete).

ORF dreht Beitrag

Ihre Chöre haben einen so guten Ruf, dass sich immer wieder neue Mitglieder um Aufnahme bemühen. Nicht immer kann die Chorleiterin zusagen: „Ich brauche für die Proben eine gute Akustik, und die ist in einem Teil des Pfarrhofs von Leitzersdorf gegeben. Leider fasst dieser Raum maximal 25 Sänger, und so muss ich immer wieder Interessenten absagen.“

Aktuell wird an einem neuen Höhepunkt gearbeitet: „Für uns wurde speziell eine eigene Messe geschrieben, die wir am 18. November in der Kirche von Leitzersdorf aufführen werden. Und am 15. November wird der ORF im Rahmen eines Niederösterreichischen Adventkalenders in der Kirche einen Beitrag über E!CHO drehen“, freut sich Pacher bereits auf die bevorstehenden Veranstaltungen.

Pacher leitet die vier Chöre auf freiwilliger Basis. Der Aufwand ist mit wöchentlich sechs Stunden Probenzeit und gleich viel Vorbereitungszeit nicht unerheblich, dennoch will sie die Aufgabe nicht missen, wie sie nachdrücklich betont.