Spatenstich: Start für Glasfaser-Bau

Mit dem Spatenstich startet der Glasfaserausbau in Leitzersdorf mit einem kräftigen Turbo: Die NÖ Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG) errichtet im Auftrag des Landes etwa 600 Anschlüsse für Haushalte und Betriebe. 2,5 Millionen Euro werden investiert.

„Wir können es kaum erwarten, bis die ersten Anschlüsse ans Netz gehen“, freut sich Bürgermeisterin Sabine Hopf. „Besonders freut mich, dass wir das Projekt in partnerschaftlicher Umsetzung und mit hohem Tempo vorantreiben.“ Für die Erschließung werden knapp 24 Kilometer an Trassen gegraben, wobei in der Vergangenheit bereits Tiefbauarbeiten für Mitverlegungen genutzt wurden.

Danninger: "International viel beachtetes Modell"

Leitzersdorf hat in den vergangenen Jahren darauf hingearbeitet, an das NÖ Glasfasernetz angeschlossen zu werden. Die Mindestbestellquote von 42 Prozent wurde deutlich überschritten. Digitalisierungslandesrat Jochen Danninger gratuliert zu dieser „zukunftsorientierten Entscheidung“. Er bekräftigt: „Niederösterreich hat ein international viel beachtetes Modell für den Ausbau einer öffentlichen Glasfaserinfrastruktur.“ Die Umsetzung habe lange vor der Coronakrise begonnen. „Jetzt profitieren wir gleich mehrfach davon.“ In Zukunft sollen jährlich weitere 35.000 Haushalte im Bundesland angeschlossen werden.

Die NÖ Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG) übernimmtdie Planung und Errichtung des Netzes. Die Bauarbeiten werden von der Firma Leyrer + Graf durchgeführt. Die ersten Anschlüsse können voraussichtlich bereits im Sommer dieses Jahres aktiviert werden.

