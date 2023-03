Wandern in der Vollmondnacht

Der Schritteweg, der neben dem Gemeindeamt in Leitzersdorf beginnt, lädt zu einer schönen Wanderung in der Weinviertler Gemeinde ein. Dass diese nicht nur untertags, sondern auch abends und nachts ein Erlebnis für Wanderer ist, zeigen die immer wieder stattfindenden Vollmondwanderungen.

Diesmal freute sich die Gesunde Gemeinde über besonders viele Teilnehmende, denn bei der letzten Vollmondwanderung 2022 waren nur vier Personen mit von der Partie. Alle Teilnehmenden waren bestens für die doch noch etwas eisigen Temperaturen gerüstet und brachten auch jede Menge guter Laune mit.

Die Motivation war sogar so groß, dass sie noch ein Stück an den Schritteweg angehängt haben, sodass sie insgesamt vier Kilometer weit gewandert sind. Zum Abschluss konnten sie sich sogar darüber freuen, den herrlichen Vollmond in seiner vollen Pracht über den Häusern Leitzersdorfs aufgehen zu sehen.

