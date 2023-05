Western Cowboys heizen im Eventgasthaus Greil ein

Die Western Boys kommen nach Leitzersdorf! Am 8. Juni tritt die Country-Band aus dem Burgenland im Gasthaus Greil auf und wird im Event-Stadl für Stimmung sorgen. Während sich Friedrich Baumgartinger und sein Team mit Spare-Ribs und anderen Speisen um die Bewirtung der Gäste kümmern wird, wurde die Idee rund um den Country-Abend von ursprünglich von Ursula Hofer aus Bruderndorf ins Leben gerufen.

„Für mich ist das Projekt einfach eine Herzensangelegenheit. Viele Menschen haben ein Bild von Country-Musik, das nicht der Realität entspricht. Dieses Genre ist unglaublich vielseitig, weshalb ich es mir selbst zur Aufgabe gemacht habe, den Menschen zu zeigen, was wirklich hinter Country-Musik steckt“, schwärmt Hofer von der Musikrichtung.

Die Veranstaltung sei somit nicht nur für Country-Fans interessant, sondern für alle, die Lust auf gute Musik und eine tolle Stimmung haben. Mit den Western Boys konnte Hofer zudem den 12-fachen Austrian-Country-Award-Gewinner in die Region locken. „Wer die Western Boys kennt, weiß, was das für eine grandiose Veranstaltung wird. Die Männer wissen einfach, wie man für Stimmung sorgt“, so Hofer.

Der Kartenvorverkauf ist unter der Nummer +43 699 119 365 18 möglich.

Foto: Western Cowboys

