Wie Oswald Männer einen Raketenstart hautnah erlebte

Aus dem frühlingshaft-kühlen Leitzersdorf nahm Oswald Männer seine Zuhörer mit auf eine Reise nach Kourou, einem tropischen Ort in Französisch-Guayana, von wo aus die ESA, die europäische Raumfahrtbehörde, ihre Raketen startet, da die Nähe zum Äquator es ermöglicht, den Drehimpuls der Erde auszunutzen.

2009 arbeitete der Techniker bei der Firma Siemens, die die Schaltschränke im Fuß des fahrbaren Startturms der Ariane 5-Rakete herstellte, und konnte so an einem Raketenstart mitarbeiten und dabei sein, wie sich zwei wichtige Satelliten auf den Weg ins All machten. An jenem Tag wurden nämlich die Satelliten Planck und Herschel in den Weltraum geschickt, deren Messungen mittlerweile unser Bild vom All und dessen Entstehung maßgeblich beeinflusst haben.

Einer der Schaltschränke war gekippt, Männer war vor Ort

Das Publikum lauschte gespannt, als Männer berichtete, wie einer der rund eine halbe Tonne schweren Schaltschränke gekippt war und deshalb vor Ort repariert werden musste. Zur Sicherheit durfte er dann in Kourou bleiben und dort miterleben, wie erst die Satelliten und schließlich auch die Rakete auf den Start vorbereitet wurden. Im Zuge dessen musste er auch an speziellen Sicherheitstrainings teilnehmen, konnte miterleben, wie in den Reinräumen gearbeitet wurde, und schließlich mit bloßem Auge den Take-off aus 12 km Entfernung beobachten.

Im zweiten Teil des Vortrages präsentierte er zudem die Früchte dieses Raketenstarts, unter anderem das „Babyfoto des Weltraums“, eine Aufnahme von Hintergrundstrahlung, die heutzutage der plausibelste Beweis für den Urknall ist. Trotz der teils sehr anspruchsvollen Materie konnten Männer und der begeisterte Astronom Werner Pribil das Publikum nicht nur fesseln, sondern auch die Inhalte sehr verständlich vermitteln.

Nächster Vortrag: Gravitationswellen

Der nächste Vortrag der AG-L findet voraussichtlich Ende April oder Anfang Mai statt. Dabei wird Werner Pribil über Gravitationswellen sprechen, eines der aktuellsten und spannendsten Forschungsfelder der Gegenwart. Der konkrete Termin des nächsten Vortrages wird auf der Webseite der Astronomischen Gesellschaft Leitzersdorf angekündigt werden.

