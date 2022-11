Wilde Kaiser im Rennen um 1. Platz

Jetzt wird es heiß für die Wilden Kaiser: Sie sind im Rennen um den ersten Platz beim Wettbewerb „Dein Lied für Niederösterreich“. Die Band um Frontmann Clemens Reinsperger konnten sich mit ihrem Song „Du bist mei Land“ einen der ersten zwölf Plätze erkämpfen.

Aus 132 Songs wurden sie von zwei Jurys ausgewählt, um Niederösterreich ein musikalisches Denkmal zu setzen. Nun steht das Finale am 9. November um 19 Uhr in St. Pölten an: Vor einem Live-Publikum treten die Finalisten im ORF-Landesstudio auf – für die bühnenerprobten Wilden Kaiser wohl kein Grund für Lampenfieber.

Dort wird dann das „Lied für Niederösterreich“ ausgewählt, das mit einem Geldpreis von 3.000 Euro und einer professionellen Aufnahme im Tonstudio prämiert wird. Aber auch die Plätze zwei und drei dürften für Freude sorgen, werden sie doch ebenfalls mit Geldpreisen zu 2.000 und 1.000 Euro belohnt.

