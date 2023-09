Leitzersdorf Windenergie: Tag der Entscheidung rückt näher

Auf der Landesstraße 25 sollen sechs Windkraftanlagen der 7 MW-Klasse errichtet werden. Foto: APA/dpa/Federico Gambarini, Federico Gambarini

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

B ürgermeisterin Sabine Hopf klärt über den aktuellen Stand der Dinge auf, was die Volksbefragung in Leitzersdorf betrifft: Die Bürger werden am 24. September in die Wahlkabine gebeten.

Am Sonntag, 24. September, ist es so weit: Die Bürger von Leitzersdorf werden einmal mehr zur Wahlkabine gebeten. Grund dafür ist aber nicht eine weitere Gemeinderatswahl, viel mehr muss die Bevölkerung eine Grundsatzentscheidung in puncto Ökostromproduktion treffen. Wie die NÖN bereits berichtete, ist entlang der Landesstraße 25 der Bau von sechs Windkraftanlagen der 7 MW-Klasse als Windpark geplant. Damit auch die Bevölkerung ein Wörtchen bei diesen Plänen mitzureden hat, hat die Gemeinde Leitzersdorf nun für Ende des Monats eine Volksbefragung anberaumt. „Einfach gesagt wird die Volksbefragung am 24. September wie eine gewöhnliche Gemeinderatswahl ablaufen. Sämtliche bürokratische Prozesse rund um Wahlbehörden und Gremien wurden und werden bereits abgewickelt. Im Grunde steht der Befragung nichts mehr im Wege“, erläutert ÖVP-Bürgermeisterin Sabine Hopf. Um den Einwohnern einen besseren Entscheidungsfindungsprozess zu ermöglichen, organisiert die Gemeinde gemeinsam mit den beiden involvierten Unternehmen Haider Energieerzeugung und EVN Naturkraft Erzeugungsgesellschaft am 5. sowie am 7. September jeweils einen Infotermin. Hopf wünscht sich einen positiven Ausgang der Volksbefragung: „Primär ist natürlich anzumerken, dass das Ergebnis der Befragung selbstverständlich zu akzeptieren ist. Es handelt sich hierbei um eine Thematik, die uns noch jahrzehntelang begleiten wird. Ich persönlich bin sehr für alternative Energiequellen. Es wäre ein schönes Zeichen im Sinne der Nachhaltigkeit, wenn die Bürger ihre Zusage erteilen. Auch finanziell würde sich das für Leitzersdorf auszahlen, das sollte man nicht verschweigen.“