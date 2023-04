Zwei Gemeindehäuser erhalten Photovoltaik-Anlagen

Aber nicht nur die Gemeindeverwaltung profitiert von diesem Projekt, auch die Bürger können sich an der Photovoltaikanlage beteiligen. Wie das geht? Die Gemeinde errichtet 150 PV-Module. Davon kann man zu 612 Euro pro Sonnenbaustein maximal acht Sonnenbausteine kaufen. Diese werden dann von der Gemeinde Leitzersdorf zurückgeleast zu einer fixen Jahresrate von 71,75 Euro über einen Zeitraum von zehn Jahren. Das bedeutet, dass die Investoren nach zehn Jahren 717,50 Euro zurückbekommen.

Die gesamte Photovoltaikanlage soll 62 kWp Gesamtleistung erreichen, womit man den Haushaltsstromverbrauch von 17 Familien decken könnte. Zusätzlich werden 26 Tonnen CO2 eingespart. Die Gemeinde wird bei der Umsetzung des Sonnenkraftwerks Leitzersdorf von der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich (eNu) unterstützt.

Die Gemeinde spart Stromkosten und die Bürger profitieren von attraktiven Zinsen und gemeinsam schützen wir das Klima Bürgermeisterin Sabine Hopf

„Klimaschutz bewegt uns in Leitzersdorf seit jeher. Das Sonnenkraftwerk Leitzersdorf ist eine Investition in saubere Energie und in die Zukunft unserer Bevölkerung. Die Gemeinde spart Stromkosten, die Bürger profitieren von attraktiven Zinsen und gemeinsam schützen wir das Klima“, lobt Bürgermeisterin Sabine Hopf das Projekt. Auch die anderen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen sind vom Sonnenkraftwerk Leitzersdorf überzeugt.

Eine Reservierung der Sonnenbausteine ist unter www.sonnenkraftwerk-gemeinde.at/leitzersdorf möglich.

