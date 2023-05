Impro-Show in Stockerau: Nicht alles muss immer geplant sein

Für einen höchst vergnüglichen Abend sorgte das Programm „Nix Genaues weiß man nicht. Hurra!“ im Lenautheater Stockerau, das dem Publikum einen weiteren Höhepunkt der aktuellen Spielsaison bereitete. In der Improshow vom Feinsten verblüfften Helmut Schuster, Heimo Trixer und David Wagner das Publikum während der gesamten Aufführung mit spontan improvisierten Texten, Liedern und Instrumentalmusik.

In einer Zeit voller Regeln, Fixierungen, bei gleichzeitiger Zunahme der Sprunghaftigkeit in allen Lebensbereichen, spielten die Künstler ihre besondere Fähigkeit voll aus: die Improvisation. Eva Kronberger, Valerie Berger und Richard Maynau vom Lenautheater zeigten sich mit dem Publikum begeistert!

Weiter geht es im Lenautheater am 25. Mai mit "Zwa Koffer in Berlin", einer Schlagerrevue mit Musik aus den 1920er und 1930er Jahren. Zu den Kindern kommt ebenfalls am 25. Mai der Kasperl mit dem neuen Abenteuer „Kasperl und das seltsame Ticke-Tacke“. Das Lenautheater ist barrierefrei.

Rechtzeitig Karten reservieren!

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.