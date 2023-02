Stark beschädigter Unfall-Lkw in Stockerau aus Verkehr gezogen

Unter anderem war die Karosserie des Führerhauses völlig demoliert, die Windschutzscheibe nicht mehr vorhanden und auch der Rahmen verzogen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der 25-jährige österreichische Lenker wurde angezeigt.

Ein Verkehrsteilnehmer hatte die Polizeiinspektion Hausleiten informiert, dass eine desolate Sattelzugmaschine auf der B4 in Richtung Süden unterwegs sei. Nach der Anhaltung in Stockerau stellte sich heraus, dass das Fahrzeug vor drei Monaten in einen Verkehrsunfall verwickelt war und dabei stark beschädigt wurde.

Der 25-Jährige wollte den Lkw laut Polizei vom Unfallort im Waldviertel in diesem Zustand über eine Strecke von mehr als 60 Kilometern zur Reparatur in eine Werkstätte überstellen. Von den Beamten wurden die Kennzeichen und der Zulassungsschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

