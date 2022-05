Pkw stand auf S1 bei Gerasdorf in Vollbrand

Werbung

Auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) bei Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) ist in der Nacht auf Sonntag ein Pkw in Vollbrand gestanden. Laut der Freiwilligen Feuerwehr Gerasdorf hatte der Lenker das am Pannenstreifen abgestellte Auto rechtzeitig verlassen. Er blieb unverletzt. Die Helfer waren über rund zwei Stunden hinweg an Ort und Stelle. Bei den Löscharbeiten kam auch schwerer Atemschutz zum Einsatz.

