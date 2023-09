Leobendorf 23-jähriger Pkw-Lenker krachte in Hausecke - tot

Foto: www.BilderBox.com, www.BilderBox.com

E in 23-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Leobendorf (Bezirk Korneuburg) ums Leben gekommen.

Der Mann war laut Landespolizeidirektion Niederösterreich auf der L1123 von Korneuburg kommend in Richtung Tresdorf unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Ecke eines Hauses krachte. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Das Auto des 23-Jährigen dürfte sich nach der Kollision mit dem Haus überschlagen haben und am Dach zum Liegen gekommen sein. Der Mann wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.