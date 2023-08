Leobendorf Croma Pharma bleibt vorerst österreichisches Privatunternehmen

Croma Pharma aus Leobendorf ist führender Hersteller von Hyaluronsäure-Spritzen. Foto: Shutterstock, SabOlga

C roma Pharma mit Sitz in Leobendorf (Bezirk Korneuburg) bleibt vorerst ein Privatunternehmen im Besitz der österreichischen Eigentümerfamilie Prinz. Der Zusammenschluss mit European Healthcare Acquisition & Growth Company (EHC), einer niederländischen, am regulierten Markt der Amsterdamer Euronext notierenden Akquisitionsgesellschaft, und der entsprechende Börsengang wurden laut einer Aussendung vom Donnerstag abgesagt.

„Die Beendigung der Transaktion ist bedingt durch das derzeit schwierige Marktumfeld“, wurde betont. Croma werde in den kommenden Monaten „alternative Wege evaluieren, um das geplante Wachstum fortzusetzen“. Das Unternehmen aus Niederösterreich ist ein führender Hersteller von Hyaluronsäure-Spritzen. Croma bietet laut der Aussendung ein umfassendes Portfolio im Bereich der ästhetischen Medizin, das neben Botulinum-Toxin, Fillern, Fäden und Biostimulatoren auch eine komplementäre Hautpflegeserie umfasst. Mit 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 13 Niederlassungen in Europa und Brasilien, zwei Joint-Ventures sowie 60 exklusiven Exportpartnern vertreibt Croma seine Produkte in 80 Ländern weltweit und ist auch Vertragshersteller in den Bereichen Ophthalmologie und Orthopädie. Ende Juni war bekanntgeworden, dass das Börsenvehikel EHC seine Pläne zur Übernahme des Familienunternehmens aus Leobendorf auf Eis legen müsse. Die entsprechenden Beschlüsse seien von der Tagesordnung der Hauptversammlung gestrichen worden. Zu viele der anfänglichen Investoren in das SPAC (Special Purpose Acquisition Company) hätten das Recht wahrgenommen, ihre Anteile zurückzugeben.