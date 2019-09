Der Gründer und Geschäftsführer von Orlicom, Oreste Monetti, bleibt nach der Akquisition als Country Manager im Einsatz, bestätigte eine Orlicom-Sprecherin der APA am Montag. "Eine italienische Filiale erlaubt uns einen engeren und dynamischeren Kontakt zu unseren Kunden in Italien", sagte der Geschäftsführer von Croma-Pharma, Andreas Prinz. Angaben zum Kaufpreis gab es keine.

Croma-Pharma wurde 1976 vom Apotheker-Ehepaar Karin und Gerhard Prinz in Wien gegründet. Das Unternehmen betreibt zwölf Tochtergesellschaften in Europa, Nordamerika, Brasilien und Australien und vermarktet seine Produkte durch Vertriebspartnerschaften in mehr als 70 Ländern. Weltweit beschäftigt man 350 Mitarbeiter, am Standort in Leobendorf sind laut Unternehmensangaben 270 Personen tätig.