Eigener Platz zum „Runden“ für Batoha

Zu ihrem 60. Geburtstag bekam Bürgermeisterin Magdalena Batoha ein ganz besonderes Geschenk: Der Vorplatz des Grunerhofes wurde vom Gemeinderat symbolisch in „Magdalena Batoha Platz“ umbenannt. Dies nahmen die ÖVP-Teams zum Anlass und luden die Jubilarin auf einen „Überraschungsnachmittag“ ein.

In Tresdorf gibt es außerdem nun ein „Magdalena Batoha Bankerl“, in Oberrohrbach wurde für sie die „Magda-Rose“ gepflanzt und in Unterrohrbach setzte Batoha einen Nussbaum.

