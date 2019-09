Die im März begonnenen Umbauarbeiten des Vorplatzes des Grunerhofs wurden schon im Juli beendet, nun folgt die feierliche Eröffnung zusammen mit dem Fest „30 Jahre Ortspartnerschaft“ mit Leobendorf in Bayern.

Rund eineinhalb Jahre hat es von den ersten Planungsideen bis zur Fertigstellung gedauert. „Es war mir immer ein Anliegen, dass der Vorplatz attraktiver wird“, erklärt VP-Bürgermeisterin Magdalena Batoha. Ziel war es, den Vorplatz so zu gestalten, dass er untertags ein kleiner Verweilplatz ist. In Richtung Hans-Wilczek-Straße wurden Sitzmöglichkeiten geschaffen, und es wurde auch versucht, die Spanische Treppe in Rom nachzuahmen. Auch einige der Parkplätze konnten erhalten werden.

Zur Eröffnungsfeier am 28. September um 16 Uhr werden zwei Busse mit bayrischen Leobendorfern erwartet; auch ihre Musikkapelle bringen die Gäste mit. Als letzte symbolische Arbeit wird noch ein Baum gepflanzt. Grundsätzlich wird der Vorplatz schon aus Rücksicht auf die Anrainer kein eigener Veranstaltungsort werden, verspricht Batoha. Ein Sektempfang, bevor sich Feierlichkeiten ins Innere des Grunerhofs verlagern, wäre aber möglich.

Noch sind die Umbaukosten nicht komplett abgerechnet. Die rund 300.000 Euro, die projektiert waren, sollten laut Batoha aber gereicht haben.