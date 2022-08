Leobendorf „Frontaler“ auf der B6

HM Herwig Mohsburger

E in Schwer- und ein Leichtverletzter war die Bilanz eines Frontalcrashs auf der B6 In Leobendorf Höhe der Firma Kwizda. Der Unfall ereignete sich am Dienstag kurz nach 17 Uhr, die Straße war rund zwei Stunden gesperrt.