Es war ein TV-Beitrag, der Liste Kreuzenstein-Mandatar Jürgen Punzet auf das „Allergieunkraut“ Ragweed aufmerksam gemacht hat. Seitdem versucht er, auf die Pflanze, die extreme allergische Reaktionen hervorrufen kann, aufmerksam zu machen.

„Es gibt mittlerweile schon Meldungen, aber die Leute schauen noch viel zu wenig“, weiß Punzet. Dabei sprießt Ragweed in weiten Teilen der Region. „Die Pflanze ist genügsam: Sie gedeiht vor allem an Feldrändern und kommt auch mit trockenem Boden zurecht. Unsere klimatischen Bedingungen sind für sie ideal.“ Auch gegenüber dem Kindergarten in der Kapellenstraße machte sich das Unkraut breit – Punzet schlug Alarm, die Gewächse wurden entfernt.

Punzet zeigt das hochallergeneUnkraut im Detail. | Höberth

„Wenn man Ragweed findet, sollte man sich an die Behörde wenden. Alle Informationen finden sich im Internet und in einem Folder des Landes“, appelliert er. Am besten bekommt man das Unkraut in den Griff, wenn man junge Pflanzen an der Wurzel ausreißt. Dabei sollte man den direkten Kontakt mit der Haut unbedingt vermeiden.

Blüht Ragweed erst mal, ist es hochallergen und verbreitet sich durch feine Samen rasch in der Umgebung. „Hier ist auch das Verantwortungsbewusstsein der Landwirte gefragt: Die Samen werden oft auf den Gerätschaften verschleppt“, mahnt Punzet. Zu Hause ist Ragweed meist unter Vogelfutterstellen zu finden: „Durch die Sonnenblumensamen wurde das Unkraut in unsere Breiten gebracht.“