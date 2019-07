Schwerer Diebstahl durch Einbruch: Hinweise erbeten .

Ein bislang unbekannter Täter verübte am 5. Mai 2019, im Zeitraum von 17:00 bis 19:30 Uhr, einen Diebstahl durch Einbruch in eine Lagerhalle in Leobendorf und soll dabei eine große Menge an Werkzeugen, Baumaterial sowie Gartenzubehör im Wert einer fünfstelligen Summe an Geld gestohlen haben.