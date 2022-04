Sonnwendgasse: Genehmigung ist ungültig

Werbung Stockerau Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Nächste Runde beim Kampf der Anrainer der Sonnwendgasse gegen ein Bauvorhaben, bei dem auf nur 108 Quadratmeter ein Haus errichtet werden soll ( die NÖN berichtete mehrmals ): Wegen der in zweiter Instanz vom Gemeindevorstand erteilten Baubewilligung wandte sich die betroffene Anrainerin Martina Martinelli an das Landesverwaltungsgericht. Dieses verwies die Baubewilligung per Beschluss an den Gemeindevorstand zurück.

In der Beschwerde ging es darum, ob das zu errichtende Haus an ein bestehendes Gebäude gekoppelt werden darf. Für Eigentümerin Martinelli ist dies nicht erlaubt, da es sich um ein Nebengebäude handelt. Der Gemeindevorstand teilte diese Meinung nicht.

Neben- oder Hauptgebäude?

Laut Landesverwaltungsgericht sei zu klären, ob Martinellis Gebäude als Neben- oder Hauptgebäude zu sehen ist. Dazu bedürfe es „einer entsprechenden bautechnischen Beurteilung, die sowohl die Frage der bebauten Fläche als auch die Frage der Anzahl der oberirdischen Geschoße zu umfassen hat“. Erst danach könnte die zulässige Bebauung festgelegt werden.

Kritisiert wurde vom Landesverwaltungsgericht, dass sich die Gemeindevertretung „auf eine im Akt nicht inneliegende Stellungnahme eines nicht namentlich genannten Bausachverständigen der Marktgemeinde Leobendorf stützt“. Es bleibe unklar, wie die Gemeinde entscheiden konnte.

Weiters wies das Landesverwaltungsgericht darauf hin, dass seitens der Gemeinde keinerlei Ermittlungsschritte gesetzt wurden. „Dies, obwohl aus den Aktenteilen ersichtlich ist, dass sich die Behörde der Problematik und ihre Relevanz für die Entscheidung in der Sache bewusst war.“

