Spaziergänger unter Beobachtung: Ärger über neue Feldschutzorgane

Sieben Gemeinderäte wurden in der letzten Gemeinderatssitzung mit den Stimmen der ÖVP zu sogenannten Feldschutzorganen ernannt. Sie sollen in erster Linie bei einem Fehlverhalten von Spaziergängern einschreiten können.

„Man wird natürlich den Dialog suchen“, so ÖVP- Vizebürgermeister Josef Bauer, der einer der sieben ist. Als Hilfsorgane der Gemeinde dürfen sie unbelehrbare Personen zur Ausweisleitung auffordern, damit Vergehen weiterverfolgt werden können. Ausgerüstet werden sie mit Ausweisen und einer Plakette.

Laut ÖVP-Bürgermeisterin Magdalena Batoha ist die Tätigkeit der Feldschutzorgane relativ neu in Niederösterreich. Im Bezirk ist Leobendorf die erste Gemeinde, die diese Funktion eingeführt hat. Vonseiten der Grünen kommt nun massive Kritik: „In anderen Gemeinden spricht man miteinander, in Leobendorf werden öffentliche Wachen bestellt, um Spaziergehende zu kontrollieren“, kritisiert Fraktionschefin Alexandra Adler den Beschluss. Feldschutzorgane sollen sogenannte Feldfrevel-Handlungen, also etwa auch das Betreten von Feldwegen oder das Verunreinigen mit Hundekot, überwachen und haben laut Adler weitreichende Kompetenzen bis hin zur Festnahme.

„Es geht um Fairness beim Miteinander von Umwelt, Landwirten und Spaziergehern, die ja in der Gemeinde auch als Heurigenbesucher erwünscht sind“, sagt Grünen-Gemeinderätin Daniela Kremsberger. Selbstverständlich müsse das Anliegen mancher Landwirte auf Unversehrtheit ihrer Grundstücke respektiert werden, aber das könne man auch mit Bewusstseinsbildung oder Wissensvermittlung angehen, so Adler.

Und immerhin würde die Mehrheit der Spaziergänger keinen Schaden anrichten, sondern die Natur suchen. „Statt Freundlichkeit und Miteinander werden von der Leobendorfer ÖVP Wachen bestellt, übrigens ein Alleingang im Gemeinderat“, ist Adler von der dadurch erzeugten Stimmung im Ort enttäuscht.

Batoha hält dem entgegen, dass in der Sitzung des zuständigen Ausschusses im März der anwesende Gemeinderat der Grünen für die Bestellung der Feldschutzorgane war. Der Vertreter der SPÖ-Fraktion war damals entschuldigt.

