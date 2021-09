Eine Reihe von Vorwürfen gegen den Direktor der Musikschule Bisamberg/Enzersfeld/Leobendorf, Walter Reindl, erheben mehrere ehemalige Musiklehrer. Einer ist Dominik Landolt, der im vergangenen Jahr an der Musikschule unterrichtet hat. Er stößt sich an den Umgangsformen, die der Direktor gegenüber seinen Lehrern an den Tag lege.

So wollte Landolt wegen der bevorstehenden Impfung die Noten früher eintragen, das wurde nicht gestattet: „Im Gegenteil, er hat mich in der Klasse zur Sau gemacht!“, schildert er. Dabei habe Reindl auf seine guten Kontakte hingewiesen, wegen derer Landolt in keiner Musikschule mehr Stunden bekomme.

Kollegen sind auf Job angewiesen

„Für mich ist das nicht so schlimm, aber viele Kollegen sind auf den Job angewiesen“, erklärt er. Auch Wolfgang Golds hat an der Musikschule unterrichtet, zwei Klagen gegen Reindl geführt und gewonnen: erst wegen einer ungerechtfertigten Stundenkürzung, danach wegen Kündigung.

Den Unmut des Direktors könne man sich recht schnell zuziehen, „etwa, wenn man sexistische Äußerungen gegenüber Kolleginnen kritisiert“, erklärt Golds. „Reindl versucht, auch auf politischer Ebene Druck zu machen“, so Golds, und nenne dann als enge Freunde auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka.

Andere ehemalige Lehrer wollten sich nur anonym äußern (Anm. die echten Namen sind der Redaktion bekannt). Monika T. war mehrere Jahrzehnte in der Musikschule tätig. Ihre Vorwürfe: Stundenvergaben ohne Ausschreibung, „es herrscht ein Klima der Angst wegen sexistischen Aussagen, Beleidigungen und Kränkungen“, beschreibt sie.

Nur einige Monate war Karin D. an der Schule, dann wurde ihr Vertrag nicht verlängert. „Ich bin froh, dass ich weg bin“, sagt sie. Als Nicht-Österreicherin sei sie angeschrien worden, wenn ihr etwas nicht sofort klar war. Mit „Geh zurück, wo du herkommst!“ habe Reindl sie dann bedacht.

Von intensivem Mobbing spricht Karl P., „mir wird jetzt noch schlecht, wenn ich daran zurückdenke“. So wäre er bei eine Prüfung beschimpft worden, weil er eine 13-jährige Schülerin nicht gut vorbereitet hätte. Zudem habe man in der Freizeit in den Orchestern mitspielen müssen, andernfalls habe es Kündigungsdrohungen gegeben.

Betroffene melden sich nicht aus Angst

„Ich will das für mich abschließen. Sonst werde ich krank“, war der Grund, dass Martina O. nach vielen Jahren den Hut nahm. Sie berichtet von Keilen, die Reindl zwischen die Lehrer treibe. Das Problem sei, dass sich Betroffene aus Angst nie melden würden.

„Viel Meinung bei wenig Ahnung“, kommentiert Reindl die Vorwürfe. „Landolt hat sich laut einem Schüler während des Online-Unterrichts mehr mit dem Handy als mit dem Schüler beschäftigt, das Klassenbuch nicht korrekt geführt und dessen Rückgabe bei Schulende verweigert“, erklärt er.

Weiters sei belegbar, dass Landolt in den letzten Unterrichtswochen oft in Krankenstand war und den Dienst nicht korrekt beendet habe. „Ich glaube, dass er als Privatlehrer besser aufgehoben ist“, so Reindl. Wenig Positives fällt ihm zu Golds ein: „Er war unpünktlich und unverlässlich. Schüler und Eltern waren mit dem Unterricht unzufrieden!“

Die Wochenenddienste seien immer angekündigt gewesen und gelten als „doppelte Stunden“, erklärt der Musikschuldirektor. Er weist auch die Anschuldigungen der Drohungen und des „zur Sau Machens“ zurück. „Ich gehe nur in die Klassen, wenn es dringend ist. Landolt hat sich geweigert, die Jahresschulnoten in das Verwaltungsprogramm einzutragen. Darauf wurde er hingewiesen.“ Mit Sobotka habe er nur einmal zu tun gehabt: Als dieser Musikschuldirektor war, hatte er Reindl um einen Lehrertausch gebeten.

Obmann der Musikschule ist der Bisamberger Bürgermeister Günther Trettenhahn. Auf die Vorwürfe angesprochen, erklärt er: „Ich habe Landolt angeboten, dass er zu mir in die Sprechstunde kommt.“ Dies sei aber nicht geschehen.

Im Nachhinein sei es schwierig, alles aufzuklären: „Wenn es ein Problem gibt, wenn es auf der menschlichen Ebene nicht passt, muss man das gleich ausdiskutieren.“ Für Trettenhahn ist es wichtig, dass sich Lehrer und Schüler wohlfühlen, er erwartet sich einen wertschätzenden Umgang. „Wenn das so passiert ist, ist das nicht okay“, erklärt er und kündigt an, mit Reindl zu sprechen.