Wahrlich eine großartige Leistung, den Ernstbrunner Ferkelmarktplatz nach einer Gießerei umzubenennen, die Jahrzehnte hindurch die Umgebung und vor allem die gegenüber liegende Schule mit ätzenden Schwefeldämpfen traktiert hat und damit sogar unrühmlich in die Jugendliteratur eingegangen ist („Mit einem Schlag“, Robert Klement, Wien 1989, p. 9 ff.). Aber was will man von einer Gemeinde auch verlangen, die aufgrund eines zweifelhaften Gutachtens mehr als ein Dutzend kerngesunde Linden umschneiden lässt, anstatt sie einfach nur auf den gesunden Ast zurückzuschneiden?

Man muss der Eisengießerei zugutehalten, dass in den letzten Jahren vor ihrer Schließung die Abgase durch eine teure Filteranlage gereinigt wurden. Da könnte man den Platz doch gleich nach deren verstorbenem Gründer Ing. Hans Hammerschmied benennen. Im Volksmund hat das Werk ja immerhin auch die Bezeichnung „Hammerschmiede“ getragen.

Dieter Groß, Ernstbrunn