Schon beim Eintreten merkt man die gespannte Stimmung der 18 Kinder. Ja das Christkind kommt heute, aber vor allem sind sie aufgeregt vor ihrem großen Auftritt!

Die Kleinsten tragen stolz ein lustiges Gedicht über ein Lebkuchenmännchen vor, gefolgt vom traditionellen Krippenspiel der Schulkinder, in dem ein Augenzwinkern natürlich nicht fehlen darf. Am Schluss stimmen alle in der Kapelle mit ein zu einem modernen Weihnachtslied. Denn in jedem von uns kann ein Engel stecken.

Von Claudia Källqvist