Susanne Scholl spannte den Bogen von Altersarmut bis zum Ukrainekrieg

Auf Einladung des „lese.treff.sierndorf“ fand sich vergangenen Donnerstag hoher Besuch in den Räumlichkeiten der Bibliothek ein. Susanne Scholl - Journalistin, Schriftstellerin und ehemalige Auslandskorrespondentin des ORF - las Auszüge aus ihrem Buch „Omas Bankraub“. Wer aber glaubte, dass sich hinter dem Titel ein Krimi steckt, bei dem das „Blut aus den Seiten tropft“, wurde eines Besseren belehrt.

Vielmehr handelt das Werk von vier Frauen, die sich gegen die Altersarmut verbünden, um sich mit viel Kreativität und Solidarität dazu entschließen, etwas gegen das ewig leere Bankkonto zu tun. Aber als das alles nicht reicht, versuchen sie, ihr Glück mit illegalen Methoden zu erzwingen.

Susanne Scholl las im "lese.treff.sierndorf" aus ihrem Buch "Omas Bankraub". Foto: Karin Schuhböck

Susanne Scholl weist mit diesem Buch humorvoll auf ein Übel unserer Zeit hin. Meistens sind es Frauen, die durch Kinderbetreuung und schlecht bezahlte Jobs oder Teilzeitarbeit ein geringeres Einkommen haben und in der Pension von Altersarmut betroffen sind. Sie sind dazu gezwungen, eine Nebentätigkeit anzunehmen, um halbwegs sorgenfrei leben zu können. Ein Buch, das zum Nachdenken anregt und das auch ein Aufruf an die Politik ist, dass sich in Zukunft etwas ändern muss.

Nach der Lesung konnte das zahlreiche erschiene Publikum der Autorin Fragen stellen. Da Susanne Scholl als Auslandskorrespondentin 16 Jahre lang in Russland gelebt hatte, lag es nahe, dass vor allem ihre Einschätzung und ihre Meinung zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine von Bedeutung war. Auch zur Flüchtlingsfrage tat sie ihre Meinung kund und heizte damit einige Diskussionen an.

Zum Abschluss bedankten sich Bürgermeister Ernst Kreuzinger und „lese.treff“-Leiterin Johanna Kloiber bei Susanne Scholl mit einem Blumenstrauß für den humorvollen und interessanten Abend und luden noch zu einem kleinen Umtrunk ein.