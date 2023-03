Weltfrauentag: Beatrice Frasl über „Patriarchale Belastungsstörung“

Beatrice Frasl ist Influencerin, Podcasterin, Kulturwissenschafterin und Geschlechterforscherin: Anlässlich des Internationalen Frauentags wurde sie vom Verein „Frauen für Frauen“ zur Buchpräsentation nach Stockerau und Hollabrunn eingeladen. Frasl ist eine wichtige Stimme zum Thema „Mentale Gesundheit“ und der Titel ihres ersten Buches lässt aufhorchen: „Patriarchale Belastungsstörung“.

Sie zeigt darin Missstände im Gesundheitssystem auf und untermauert mit akribisch recherchierten und wissenschaftlich durchdeklinierten Fakten sowie anhand anschaulicher Beispiele ihre Theorie: Es ist das patriarchal geprägte System, das Frauen krank macht.

Frauen sind häufiger von Depressionen und Angsterkrankungen betroffen

„Full House“ hatte „Frauen für Frauen“ am Montag (6. März) im Stockerauer Café Ihm und am Dienstag (7. März) in Hollabrunn am Vereinsstandort. Frasl las aus ihrem Buch und erklärte: Der Grund, warum Frauen so viel häufiger von Depressionen und Angsterkrankungen betroffen sind als Männer, ist in den anerzogenen Rollenvorstellungen zu finden. Frauen haben die Mehrfachbelastung von Arbeit, Familie zu stemmen, sind viel häufiger psychischer und physischer Gewalt ausgeliefert und dazu kommt ein Mangel an finanzieller Sicherheit.

„Wenn eine Frau sich dann dafür entscheidet psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist unser Gesundheitssystem überfordert“, sagt Frasl. Es sind zu wenig kassenfinanzierte Therapieplätze vorhanden, die Wartelisten sind lang. „Was bei einer physischen Erkrankung undenkbar wäre – niemand wartet sechs Monate bei einem Knochenbruch auf ärztliche Hilfe – ist aber für Frauen, die durch eine psychische Erkrankung persönlichen Leidensdruck haben, die Realität“, schildert die Autorin.

Volkswirtschaftlich rechnet es sich, in präventive Maßnahmen zu investieren. Manuela Kräuter, Geschäftsführerin von „Frauen für Frauen“

Dazu kommt oft auch noch die Stigmatisierung der betroffenen Frauen: Manuela Kräuter, Geschäftsführerin von „Frauen für Frauen“, weist darauf hin, „dass gerade aufgrund der Corona- und der Ukraine-Krise der Bedarf an psychotherapeutischen Therapiesitzungen stärker denn je ist und die Politik gefordert ist mit entsprechenden Angeboten und adäquater Finanzierung zu reagieren“. Weiters meint sie: „Auch volkswirtschaftlich rechnet es sich, in präventive Maßnahmen zu investieren, um den viel teureren Folgekosten durch Frühpensionierungen, Krankenstände et cetera vorzubeugen.“

Foto: Frauen für Frauen

Im Jahr 2022 ermöglichte der Verein „Frauen für Frauen“ 2.730 kassenfinanzierte Psychotherapiestunden für Frauen aus dem Weinviertel an den Standorten Hollabrunn, Stockerau und Mistelbach. Als Vertragspartner der ÖGK koordiniert sich der Verein mit sieben weiteren Frauen- und Mädchenberatungsstellen in Niederösterreich, um gemeinsam 6.000 kassenfinanzierte Therapiestunden in ganz Niederösterreich anzubieten.

Therapieplätze sind kontingentiert

Wie „Frauen für Frauen“-Geschäftsführerin Kräuter weiß: „Das hört sich vielleicht für eine Frauenberatungsstelle ganz viel an, aber es ist viel zu wenig! Die Wartelisten sind lang, die Tarife die von den Kassen bezahlt werden sind nicht kostendeckend. Es zeigt sich klar, dass Psychotherapie nicht den Stellenwert hat, der notwendig ist. Warum die Plätze kontingentiert werden ist nicht nachvollziehbar. Bedarf an besserer psychischer Gesundheitsversorgen haben alle, Frauen und Männer, Flintas, Jugendliche - Mädchen und Jungs.“

Die Buchautorin ist auch eine Unterstützerin des Projektes „StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt“ in Stockerau: Das Gewaltpräventionsprojekt setzt „Frauen für Frauen“ mit der Stadtgemeinde um. Es geht darum, eine gewaltfreie Nachbarschaft zu schaffen. Bürger sollen ermutigt werden, sich klar gegen Gewalt an Frauen und Kindern zu positionieren. Näheres: https://stop-partnergewalt.at/stockerau

